Stiže vreme za pravljenje zimnice: Trikovi vrhunskih domaćica koji garantuju savršen ukus ajvara

Recepti za najbolji domaći ajvar prenose se s generacije na generaciju, ali za savršen ukus potrebno je i dodatno umeće koje se stiče vremenom i praksom. Mi vam donosimo neke savete koji će učiniti vašu zimnicu najboljom do sada.

Priprema domaćeg ajvara je mali ritual koji zahteva dobar plan, strpljenje i pažljivo biranje sastojaka. Iako proces može trajati satima, rezultat je bogat, mirisan ajvar koji traje celu zimu.

Izbor sastojaka

Izaberite sočne, mesnate crvene paprike, najbolje rog-paprike ili proverene lokalne sorte. Po želji dodajte patlidžan za puniji ukus i aromatičnost, a ako volite pikantno, ubacite i nekoliko ljutih papričica. Osnovni začini su so, ulje, sirće, šećer i beli luk.

Priprema povrća

Paprike (i patlidžan, ako ga koristite) ispecite na otvorenoj vatri ili u rerni dok kožica potpuno ne pocrni, a meso omekša. Vruće povrće pokrijte ili stavite u zatvorenu posudu kako bi se “naparilo” i lakše gulilo. Nakon što ogulite i očistite semence, ostavite ga da se dobro ocedi nekoliko sati ili preko noći.

Kuvanje i mešanje

Ocijeđeno povrće sameljite u mašini za meso ili multipraktiku i stavite na laganu vatru. Ulje dodajte postepeno, neprekidno mešajući, dok smesa ne postane svilenkasta i ujednačena. Kuvanje traje otprilike tri do četiri sata, a ajvar je spreman kada se drvenom kašikom povuče trag po dnu lonca.

Začinjavanje

Pred kraj kuvanja umešajte so, sirće i šećer, a po ukusu dodajte i sitno seckani beli luk. Ako želite da namaz bude ljutkast, sada je pravi trenutak za nasjeckane ljute papričice.

Pakovanje i čuvanje

Sterilizujte tegle i napunite ih vrućim ajvarom dok je i sam namaz još topao. Na vrh dodajte tanki sloj ulja za bolje očuvanje, pokrijte i ostavite da se ohlade. Tek nakon nekoliko sati zatvorite poklopce i čuvajte na hladnom, tamnom mestu.

