Supa bistra kao suza: Dodajte samo 1 sitnicu na samom kraju i više nikada neće biti mutna

Prava, domaća supa bistra kao suza nije rezultat slučajnosti. Ona je dokaz pažnje i ljubavi prema onima kojima se servira. Ako ste se pitali zašto u starim restoranima ili kod bake supa uvek izgleda kao tečno zlato, odgovor leži u jednostavnoj fizici koju su naši stari instinktivno razumeli.
Dok svi misle da je tajna u skupom mesu ili vrsti šerpe, rešenje nam zapravo stoji nadohvat ruke, u nečemu što svakodnevno koristimo.
Tajna koju čuvaju stari recepti
Preporuke čuvenih kuvara i iskustva naših baka govore isto: ključ nije samo u sastojcima, već u strpljenju i završnom udarcu. Greška koju većina pravi je održavanje jakog ključanja do samog kraja, što zamućuje tečnost.
Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje, a to je termički šok na samom kraju procesa.
Zlata vredan savet za kristalnu jasnoću
Da bi vaša supa bistra kao suza zablistala punim sjajem, potrebno je da primenite ovaj jednostavan ritual:
- Kuvajte supu na najtišoj mogućoj vatri – ona sme samo da „šapuće“, nikako da vri.
- Redovno skidajte penu koja se stvara na površini tokom prvih sat vremena.
- A sada, ključni trenutak: Kada je supa gotova i sklonite je sa ringle, u vrelu tečnost odmah sipajte jednu čašu ledene vode.
Ovaj nagli pad temperature momentalno zaustavlja proces kuvanja i taloženje čestica koje uzrokuju zamućenje. Čestice padaju na dno, a vama ostaje savršeno bistra tečnost zlatne boje.
Supa bistra kao suza je više od hrane – to je znak da u tom domu vlada mir. Ne čekajte posebnu priliku, primenite ovaj savet već danas i gledajte kako vaši ukućani traže još jedan tanjir.
Da li imate i vi neki trik koji se prenosi s kolena na koleno?
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com