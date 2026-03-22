Super brze posne lepinje iz tiganja gotove za 15 minuta – meke kao duša i uspevaju iz prve: Pravićete ih stalno

Brze posne lepinje donose miris pravog domaćeg peciva u vaš dom. Spremite ovo mekano testo bez kvasca već danas i oduševite porodicu!

Mirišljave i brze posne lepinje spašavaju apsolutno svaki porodični obrok kada nemate puno vremena za stajanje pored šporeta. Zaboravite na zamorno čekanje da kvasac proradi, jer u ovom receptu nema dugog čekanja da testo nadođe. Ceo proces zahteva minimalan trud i osnovne namirnice.

Zato navucite kecelju i pripremite radnu površinu, jer krećemo sa pravljenjem vašeg novog omiljenog doručka.

Šta su brze posne lepinje i kako se prave?

Brze posne lepinje su izuzetno mekano pecivo od brašna, tople vode, malo ulja i praška za pecivo koje se kratko peče u tiganju. Ne sadrže kvasac, jaja ni mleko, pa su idealne za brze obroke.

Sastojci za mekane posne lepinje

Da biste napravili ovaj preukusan i topao obrok, potrebne su vam najosnovnije namirnice koje verovatno već sada imate u svom kuhinjskom ormariću.

400 grama mekog pšeničnog brašna

1 ravna kafena kašičica sitne morske soli

1 cela kesica praška za pecivo od 10 grama

2 pune supene kašike maslinovog ili običnog suncokretovog ulja

200 mililitara blago zagrejane i jako gazirane kisele vode

Kako pravilno umesiti smesu

U dubljoj činiji prvo pažljivo pomešajte sve suve sastojke pomoću žice. Nakon toga, dodajte ulje i lagano sipajte toplu vodu dok drvenom varjačom spajate smesu u kompaktnu celinu.

Topla kisela voda stvara reakciju sa praškom za pecivo i već u posudi možete videti kako nastaju sitni vazdušni džepovi. Zatim prebacite dobijenu masu na blago i ravnomerno pobrašnjenu drvenu dasku.

Umesite je čistim rukama, ali budite izuzetno nežni i pažljivi tokom celog procesa. Ako grubo i agresivno pritiskate svoje testo bez jaja i mleka, sigurno ćete razbiti mehuriće vazduha i finalni proizvod biće previše tvrd za jelo.

Trik za posne lepinjice iz tiganja pune mehurića

Glavna caka savršenog i besprekornog pečenja krije se isključivo u pripremi samog suda. Vaš tiganj sa nelepljivim dnom zagrejte do maksimuma na šporetu, pa tek onda odmah smanjite temperaturu ringle na srednju jačinu.

Samo pre prve ture blago i pažljivo premažite dno nauljenom papirnatom salvetom. Nakon toga svako sledeće parče pečete potpuno na suvo, bez kapi viška masnoće.

Podelite glatko umesenu masu na tačno šest jednakih i okruglih delova. Svaku lopticu razvucite klasičnom drvenom oklagijom na debljinu od oko pola centimetra. Spustite komad veoma pažljivo u vreo tiganj.

Čim primetite da se na gornjoj strani formiraju krupni plikovi, okrenite ga širokom silikonskom špatulom. Pecite ravno dva minuta sa druge strane dok donja kora ne dobije privlačnu i rumenu zlatnu boju.

Najčešće greške pri pečenju u tiganju

Mnogi početnici u brzini često prave potpuno istu grešku – previše stanjuju testo oklagijom.

Ako ove ukusne lepinje na vodi razvučete pretanko, one će se tokom intenzivnog pečenja neminovno pretvoriti u hrskave i suve tortilje umesto u meko i vazdušasto pecivo puno lepih šupljina. Takođe, izbegavajte i stalno dodavanje velike količine viška brašna tokom samog mešenja.

Radije blago nauljite svoje dlanove kako vam se prirodno lepljiva smesa nikako ne bi hvatala za prste dok strpljivo pravite okrugle kuglice.

Gotove i još uvek vruće vrele komade peciva obavezno slažite direktno jedan preko drugog na veliki plitki tanjir. Odmah ih hermetički pokrijte debljom čistom pamučnom krpom koju ste prethodno pripremili.

Topla i zadržana para dodatno omekšava koricu i nesumnjivo čini ovaj ukusni brzi hleb iz tiganja veoma vazdušastim satima nakon početne pripreme. Ovako spremljene služe se odlično uz domaći slani namaz, kvalitetan biljni sir, ali i uz bilo koju svežu sezonsku salatu.

Da li se lepinje mogu zamrznuti?

Da, potpuno ispečene i ohlađene komade spakujte u plastične kese za zamrzivač. Kada vam zatrebaju, podgrejte ih kratko u mikrotalasnoj rerni ili na ringli.

Može li se umesto kisele vode koristiti obična?

Obična voda neće dati identičnu vazdušastu teksturu. Ugljen-dioksid iz kisele vode direktno poboljšava rast testa i čini ga značajno mekšim tokom procesa pečenja.

Kako sprečiti da pecivo bude suvo i tvrdo?

Pecite ih veoma kratko na jakoj vatri i odmah čvrsto umotajte u pamučnu krpu kako bi para zadržala neophodnu vlagu unutar gotovog testa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com