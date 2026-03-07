Kuvar sa 30 godina iskustva otkrio zašto vam je piletina uvek suva – odgovor je toliko prost da ćete se iznervirati

Suva piletina upropasti svaki ručak, ali rešenje je sasvim prosto. Secite meso tek nakon odmaranja. Primenite savet iskusnog kuvara.

Suva piletina nastaje jer je sečete odmah nakon pečenja. Sokovi tada iscure. Ipak, jedan prost korak pre samog tiganja menja ukus celog jela.

Spremanje belog mesa često deluje kao lutrija. Ponekad ispadne sočno, ali vas uglavnom razočara žilava piletina. Mnogi misle da greše u marinadi ili temperaturi rerne. Greška se zapravo dešava pre nego što uključite šporet.

Zašto se pileće belo meso suši tokom pečenja?

Pileće meso se suši jer sadrži veoma malo masti. Ako ga stavite hladnog na vreo tiganj, mišićna vlakna se zgrče i izbace svu vodu. Zato uvek dobijate žilav i bezukusan komad mesa.

Pravilo Gordona Remzija za sočan obrok

Gordon Remzi, svetski poznat kuvar sa preko trideset godina iskustva, stalno ističe istu stvar. Ljudi žure i prave osnovnu grešku. Stavljaju hladnu piletinu direktno iz frižidera na vrelu ringlu. Meso tada doživi temperaturni šok. Spolja brzo zagori, a unutra ostane živo. Dok se sredina ispeče, dobijate tvrdo pileće meso umesto mekog zalogaja.

Gordon savetuje da izvadite komade ranije. Ostavite ih na radnoj površini bar dvadeset minuta. Sobna temperatura opušta vlakna u mesu. Tako se toplota ravnomerno raspoređuje tokom prženja. Probajte da planirate obrok malo unapred. Vaša piletina biće mnogo ukusnija.

Kako da sprečite da suva piletina upropasti ručak

Kada spremate ručak, obratite pažnju na nekoliko osnovnih pravila. Suva piletina često je rezultat brze pripreme, a ne lošeg mesa. Primenite ove jednostavne korake i poboljšajte kvalitet vašeg jela:

Izvadite meso iz frižidera pola sata pre prženja.

Osušite svaki komad papirnim ubrusom pre pečenja.

Koristite srednju temperaturu umesto najjače vatre.

Ostavite meso da odmori tačno pet minuta pre sečenja.

Zašto je odmaranje mesa toliko bitno

Kuvari znaju da se proces pečenja nastavlja i van tiganja. Kada sklonite tiganj sa vatre, sokovi su i dalje nemirni. Oni se skupljaju u centru komada zbog visoke temperature. Ako tada presečete vruć komad, sva tečnost iscuri na dasku. Vaš ručak postaje suvo belo meso bez pravog ukusa.

Ostavite piletinu na tanjiru pet do deset minuta. Sokovi će se tada vratiti u ivice komada. Svaki zalogaj biće jednako dobar. Uradite ovo i primetićete veliku promenu. Nemojte pokrivati meso folijom dok se odmara. Folija zadržava paru i uništava hrskavu koricu. Prepečeno belo meso nastaje i kada vruća para nastavi kuvanje ispod folije.

Pravi trenutak za soljenje mesa

Greška koju mnogi prave jeste dodavanje soli previše rano. So izvlači vlagu ako stoji predugo na površini. Posolite obrok tačno pre stavljanja u tiganj. Tako ćete dobiti lepu koricu, a zadržati sočnost unutra.

Koristite krupnu morsku so umesto sitne kuhinjske soli. Krupna so bolje prianja i daje bolju teksturu. Utrljajte začine blago prstima kako bi ostali na površini. Probajte da dodajete začine postepeno. Tako ćete lakše kontrolisati ukus obroka.

Rešavamo sve vaše dileme:

Koliko dugo se prži belo meso na tiganju?

Pecite piletinu oko šest do osam minuta sa svake strane na umerenoj vatri. Meso je gotovo kada unutrašnjost postane potpuno bela.

Da li treba poklopiti tiganj dok se piletina peče?

Ne poklapajte tiganj tokom prženja. Poklopac zadržava paru i kuva meso umesto da ga peče, pa gubite hrskavu koricu spolja.

Kako da proverim da li je piletina pečena bez sečenja?

Koristite kuhinjski termometar. Ubodite ga u najdeblji deo mesa, a optimalna temperatura treba da bude sedamdeset i pet stepeni Celzijusa.

Da li se sećate kada vam je piletina poslednji put ispala savršena? Podelite svoje iskustvo u komentarima i napišite koju grešku ste najčešće pravili.

