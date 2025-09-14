Sve domaćice greše: Evo koliko dugo se kuvaju knedle za supu – Odgovor će vas iznenaditi

Kuvate knedle „odokativno“? Evo zašto to uništava supu i kako da ih skuvate tačno.

Knedle za supu – male, mekane loptice koje odlučuju da li će supa biti utešna ili razočaravajuća. Iako ih svi pravimo „odokativno“, upravo tu nastaje greška. Predugo kuvane knedle postaju gnjecave, raspadaju se i gube onu savršenu teksturu zbog koje ih volimo.

Koliko tačno treba da se kuvaju knedle? Odgovor je jednostavan, ali iznenađujuće precizan: tačno 12 minuta. Ni manje, ni više. Na srednjoj temperaturi, u ključaloj supi, knedle se formiraju, narastu i ostanu kompaktne. Ako ih ostavite duže, počinju da upijaju tečnost i gube oblik.

Greške koje svi pravimo

Mnoge domaćice kuvaju knedle „dok ne isplivaju“, misleći da je to znak da su gotove. Ali knedle isplivaju već nakon 5–6 minuta, što je prerano. Drugi greh je pokrivanje šerpe – para menja teksturu i knedle postaju gumene.

Trik za savršene knedle

Dodajte kašičicu ulja u smesu i ostavite da odstoji 10 minuta pre kuvanja. To daje knedlama elastičnost i sprečava raspadanje.

Godinama se knedle za supu kuvaju pogrešno – predugo, bez kontrole, pod poklopcem. Rezultat su tvrde loptice koje podsećaju na kamen ili raspadnute komade bez forme. Tek kada se vreme kuvanja precizno meri, a šerpa ostavi otklopljena, knedle dobijaju pravu teksturu, a supa dobija ono što joj je nedostajalo – dušu.

