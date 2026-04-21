Nije sirće, a testo raste kao ludo: Dodajte 1 kašiku ove namirnice u brašno i pecivo ostaje sveže 3 dana

Sveže pecivo tri dana bez tvrde kore i suve sredine. Dodajte jednu kašiku u brašno i zaboravite na bajato testo. Probajte odmah.

Sveže pecivo tri dana nije bajka iz pekare, već rezultat jednog jeftinog trika koji koriste iskusne domaćice. Sirće se često preporučuje, ali ume da ostavi kiselkast miris.

Postoji bolja namirnica koju verovatno već imate u frižideru. Dodajte samo jednu kašiku i testo će narasti duplo, a sredina ostaje mekana i posle dva dana.

Koja je to tajna kašika za mekano testo

Reč je o običnom pavlaci ili gustom jogurtu. Mlečna kiselina iz ovih proizvoda deluje na gluten u brašnu sličnije nego sirće, ali nežnije.

Testo postaje elastično, a kora tanka i hrskava. Za pola kilograma brašna dovoljna je jedna puna kašika pavlake.

Zašto pavlaka pobeđuje sirće

Sirće isušuje testo ako se preteraju sa količinom. Pavlaka, sa druge strane, unosi masnoću i vlagu istovremeno.

Upravo ta kombinacija drži pecivo mekanim. Kvasac se hrani laktozom iz mlečnih proizvoda i radi brže.

Kako da pecivo ostane mekano tri dana

Ovaj trik za mekano pecivo funkcioniše samo ako ispoštujete nekoliko pravila. Preskočite jedno i rezultat neće biti isti.

Evo šta morate da uradite:

Brašno prethodno prosejte dva puta da se prozrači

Pavlaku izvadite iz frižidera sat vremena ranije

Koristite mlaku vodu, nikada vrelu, jer ubija kvasac

Mesite testo minimum deset minuta rukom

Pustite ga da odmara na toplom mestu bez promaje

Dodatak koji produžava svežinu

Pored pavlake, u testo umutite i jedno celo jaje sobne temperature. Lecitin iz žumanceta pravi emulziju sa masnoćom i sprečava stvrdnjavanje.

Tako vaše domaće pecivo bez sirćeta ostaje sveže i trećeg dana, samo ga držite u platnenoj krpi, ne u kesi.

Najčešće greške zbog kojih pecivo postaje tvrdo

Ljudi često krive recept, a problem je u tehnici. Ne stavljajte so direktno na kvasac jer ga so trenutno ubija.

Ne žurite sa pečenjem dok testo nije duplo naraslo. Rerna mora biti zagrejana unapred na 200 stepeni, nikako hladna.

Još jedna stvar koju mnogi rade pogrešno: otvaraju rernu tokom prvih petnaest minuta.

Tada pecivo splasne i nikad se ne oporavi. Strpljenje se ovde isplati.

Kako čuvati pecivo da traje duže

Pravilno čuvanje je pola posla. Pecivo nikako ne stavljajte u plastičnu kesu dok je toplo, jer će se kondenzacija pretvoriti u plesan.

Umotajte ga u čistu pamučnu krpu i stavite u drvenu kutiju za hleb. Tako vaše testo dugo sveže ostaje mekano bez veštačkih konzervansa.

Ako imate višak, isecite pecivo na kriške i zamrznite. Odmrzava se za deset minuta na sobnoj temperaturi, a ukus je kao sveže pečeno.

Koliko pavlake ide na kilogram brašna

Na kilogram brašna dodajte dve pune kašike kisele pavlake ili gustog jogurta.

Tačno toliko je potrebno da testo dobije elastičnost, a pecivo ostane sveže pecivo tri dana bez stvrdnjavanja. Više od toga čini testo previše teškim.

Koji trik vi koristite kada pravite domaće pecivo? Podelite u komentarima vaš porodični recept.

Da li može kiselo mleko umesto pavlake u testu?

Može, ali dodajte kašiku više jer je ređe. Efekat je gotovo isti, pecivo ostaje mekano i elastično.

Zašto mi testo ne raste iako stavljam kvasac?

Najčešće je voda prevruća ili ste stavili so preblizu kvasca. Temperatura vode ne sme preći 40 stepeni.

Može li ovaj trik za slatko pecivo?

Da, pavlaka odlično radi i sa slatkim testom. Dodajte samo kašičicu šećera više da uravnoteži kiselost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com