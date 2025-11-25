Svi će želeti da maznu vaš recept: Bakini uštipci mekani kao oblak, savršeno hrskavi i nikad masni

Recept koji ćete čuvati! Napravite bakine uštipke koji su mekani kao oblak, hrskavi i, što je najvažnije, nikad masni!

Mekani kao duša, a hrskavi kao nikada pre! Otkrijte jednostavan trik da bakini uštipci ne upiju ulje – ovaj recept je čista porodična magija.

Uštipci su uvek dobar zalogaj, a idu i sa slatkim i slanim namazima. Tope se u ustima sa kajmakom, urnebes salatom, ajvarom, sirom, ali i sa šećerom u prahu, pekmezom, medom, eurokremom. Odlično idu uz sve jer su neutralnog ukusa. Uostalom, izaberite sami.

Sastojci:

300 gr brašna (meko T 400)

300 ml vode

1 kašika ulja20 gr svežeg ili 1 kesica suvog kvasca

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

ulje za prženje

Priprema:

Korak 1:

Kvasac razmutiti u toploj vodi i pustiti da odstoji nekoliko minuta. U vodu spustiti umućeno jaje, naliti ulje, pa postepeno dodavati posoljeno brašno i mutiti ručnom mešalicom. Testo mutiti 15-ak minuta, prvo mutilicom, a kada se zgusne lupati varjačom. Izraditi ga da bude gusto, ali ne i tvrdo, taman toliko da teže pada, odnosno da klizi sa kašike. Testo pokriti čistom krpom i ostaviti 30-ak minuta da naraste.

Korak 2:

Sipati ulje da pokrije za dva, tri prsta dno šerpe. Uzimati testo kašikom i spuštati ga u ulje, zagrejano na srednju temperaturi – ne sme biti ni prevruće ni nedovoljno ugrejano. Prže se uz okretanje sve do lepe zlatnožute boje sa obe strane. Uštipke vaditi rešetkastom kašikom na papirni ubrus.

Posluženje

Služiti uz namaz po želji, ali i sa sirom, pršutom ili nekim drugim suhomesnatim specijalitetom.

Savet uz ovaj recept

Uštipci će manje upijati masnoću ako u testo dodate pola čašice rakije.

Da se ne bi lepilo, dobro je kašiku svaki put pre zahvatanja testa malo umočiti u ulje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com