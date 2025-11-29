Svi greše na istom koraku: Ovako se spremaju punjene paprike koje su uvek sočne i „baš po ukusu“

90% domaćica pravi istu grešku sa pirinčem! Evo kako da nadev u punjenim paprikama bude savršeno sočan, a paprike cele!

Garancija savršenstva! Uz samo par trikova imaćete najsočnije punjene paprike koje ste ikada probali.

Čini se da nema ništa lakše nego pripremiti nadev od mesa, napuniti sveže paprike, preliti ih sokom od paradajza i staviti u rernu da se krčkaju. Ali, i prilikom pripreme ovog naizgled jednostavnog jela trebalo bi znati nekoliko trikova.

Domaćice se često žale da se nadev raspada, da je previše suv, da paprike pucaju ili da se pirinač raskuvao i pretvorio u gnjecavu masu.

Da biste izbegli ove greške, primenite sledeće trikove.

1. Kombinujte meso za fil

Većina domaćica misli da će im nadev za paprike biti ukusniji ako koriste isključivo juneće meso i tu prave veliku grešku.

Najbolji nadev za punjenje paprika trebalo bi da bude od 70 odsto junetine i 30 odsto svinjskog mesa. Masnoća iz svinjetine obezbediće da nadev bude sočan.

2. Obavezno dodajte jaje u nadev

Iako će se mnogi kulinari pobuniti i reći da u fil za punjene paprike, kao i u fil za sarmu nikada ne bi trebalo ubacivati sveže jaje, istina je da će ono odlično povezati smesu od mesa, crnog i belog luka, pirinča i začina.

Tako se nadev neće raspadati kad paprike budu dobro ukrčkane.

3. Ne punite paprike do vrha

Mnoge domaćice stavljaju previše nadeva u očišćene paprike, spremne za punjenje. Zbog toga paprike pucaju tokom kuvanja, jer pirinač bubri i stvara pritisak, posebno ako su paprike lošijeg kvaliteta, odnosno tanje.

Kad kašičicom stavljate nadev u unutrašnjost paprika, nemojte ga sabijati i obavezno ostavite da vrh paprike bude slobodan. Tako će čak i paprike lošijeg kvaliteta biti pošteđene pucanja i raspadanja prilikom krčkanja.

4. Greška sa pirinčem

Prilikom pripreme fila za punjenje paprika neke domaćice odlučuju da ga skuvaju i tu prave veliku grešku. Pirinač bi trebalo staviti u sirovom stanju u fil, jer će se skuvati dok se paprike budu krčkale u rerni.

Ukoliko u fil za punjenje paprika stavite već kuvan pirinač, on će se raspasti i neće pokupiti arome iz mesa i povrća; pretvoriće se u gnjecavu masu, a to sigurno nije ono što želite da vidite kad izvadite papriku na tanjir i presečete je da biste uživali u njenom izgledu i ukusu, piše Telegraf.rs.

Sočnost zagarantovana

Nema tu velike filozofije, zar ne? Iako punjene paprike deluju kao jednostavno jelo, majstorstvo leži u poštovanju ovih nekoliko pravila. Od sada više nema suvog nadeva, raspadanja ili pucanja. Znajući trikove sa mešanjem mesa, nekuvanim pirinčem i obaveznim jajetom, svaki put ćete iz rerne izvaditi jelo koje miriše na tradiciju.

Sada, kada znate tajnu, pripremite se da uživate u sočnom obroku koji je zaista „baš po ukusu“ – onako kako se kuva samo u pravoj, domaćoj kuhinji.

