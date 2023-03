Svi grešimo kada pravimo kupus salatu, trik je u sastojku koji se dodaje na samom kraju!

Kupus salata je neizostavna na srpskoj trpezi i na porodičnim okupljanjima. Obično je služimo uz pečenje, pasulj, roštilj..Međutim, ne ispadne nam uvek onako kao u restoranu. Zbog toga sa vama danas delimo jedan mali trik koji će vašu salatu učiniti ukusnijom.

Sastojci:

1 glavica kupusa

so

ulje

sirće

šećer na vrh kašičice

Priprema:

Kupus iseckajte sitno, prebacite u činiju pa dodajte so i šećer. Izgnječite kupus rukama i ostavite da odstoji par minuta. Sipajte ulje, a potom i sirće. Promešajte i dodajte so na kraju. So na kraju je ključan sastojak svake dobre salate, i domaćice obično tu greše.

Po inerciji prvo sipaju so u salatu, pa potom naliju sirće i ulje, što dovodi do toga da so padne na dno.

