Svi grešite kad pržite luk: Dodajte 1 stvar u tiganj i dobićete savršenu gustinu bez ijedne kašike brašna

Prženje luka više ne mora da završi vodenastim jelom. Dodajte ovaj sastojak za bržu karamelizaciju i gustinu. Isprobajte odmah ovaj trik.

Decenijama smo učeni da je zaprška jedini način da čorba ili pasulj dobiju onu pravu teksturu. Iskreno, to je velika zabluda koja samo otežava varenje. Prženje luka je temelj svakog jela, ali većina ljudi ga samo „ubije“ na ulju dok ne postane providan.

Svi misle da luk služi samo za aromu. Zapravo, on može da zameni svo ono brašno koje bespotrebno dodajete na kraju kuvanja. Isprobao sam ovo na deset načina i rezultat je uvek isti – tajna nije u količini ulja, već u hemijskoj reakciji koju možete da ubrzate jednim prostim sastojkom iz kuhinje.

Prženje luka: Kako dobiti gustinu bez brašna?

Prženje luka za savršenu gustinu postiže se dodavanjem prstohvata sode bikarbone odmah nakon što luk omekša. Soda razgrađuje pektin u luku, ubrzava karamelizaciju i pretvara ga u kremastu bazu koja prirodno zgušnjava svako jelo bez upotrebe brašna.

Zašto vaša zaprška nikada nije kao bakina?

Ljudi se često žale na težinu u stomaku posle ručka. Problem je u tome što brašno prženo na masti stvara „beton“ u tanjiru. Kada radite prženje luka na klasičan način, često ostanu komadići koji plivaju po površini. To znači da luk nije pustio svoje šećere i vlakna.

Veruj mi, posle toliko vremena provedenog pored šporeta, naučiš da je strpljenje precenjeno ako nemaš pravu tehniku. Soda bikarbona podiže pH vrednost, što dovodi do toga da se luk bukvalno „istopi“ i pretvori u džemastu strukturu za manje od deset minuta.

Redosled koji menja sve:

Isecite luk na što sitnije kockice (ne rendajte ga, pustiće gorčinu).

Zagrejte malo ulja ili masti na srednjoj temperaturi.

Dodajte luk i odmah prstohvat soli da pusti vodu.

Čim postane staklast, dodajte vrh kašičice sode bikarbone.

Mešajte dva minuta dok ne dobije zlatno-braon boju.

Najčešće greške koje kvare ukus

Mnogi misle da će jača vatra ubrzati proces. To je najveća greška. Luk će izgoreti spolja, a iznutra ostati žilav. Takođe, nikada ne dodajte hladnu vodu u tiganj usred prženja. To šokira namirnicu i zaustavlja proces topljenja vlakana.

Kratki saveti za savršen rezultat

1. Da li se u jelu oseća ukus sode bikarbone?

Ne, ako ne preterate. Na pola kilograma luka ide bukvalno prstohvat sode. Ona potpuno ispari tokom termičke obrade, ostavljajući samo gustinu.

2. Može li se ova metoda koristiti za sva jela?

Idealna je za pasulj, gulaše i sve vrste paprikaša. Nije preporučljiva za lagane bele sosove gde želite da luk ostane bele boje.

3. Koliko dugo traje ovakvo prženje luka?

Uz dodatak sode, luk će se potpuno transformisati za 7 do 10 minuta, što je duplo brže nego standardnim dinstanjem.

Šta vi koristite za zgušnjavanje jela – starinsku zapršku sa brašnom ili imate neki svoj trik sa povrćem koji uvek pali? Pišite nam u komentarima, zanima nas da li neko još uvek koristi narendan krompir!

