Svi kuvaju pirinač pogrešno – dodajte samo ovaj sastojak u vodu i biće savršeno rastresit svaki put

Jednostavan trik koji koriste iskusni kuvari – dodajte jedan sastojak u vodu dok kuvate pirinač i biće savršeno rastresit, bez lepljenja.

Savršeno rastresit pirinač – deluje dovoljno jednostavno?

Pirinač deluje kao jedna od najjednostavnijih namirnica za pripremu. Ubaciš ga u vodu, malo soli i čekaš da se skuva – ili bar tako većina ljudi misli. Ipak, svima se bar jednom desilo da je otvorio šerpu i shvatio da nešto nije kako treba. Pirinač se slepio, zagoreo na dnu ili je postao kašast.

Ako vam se to dešavalo, niste jedini. Svi misle da je problem u vrsti pirinča, ali kuvari koriste jedan jednostavan trik koji pravi ogromnu razliku u ovome.

Tajna je u jednom sastojku koji mnogi preskaču – nekoliko kapi ulja ili mali komadić putera u vodi dok se pirinač kuva.

Možda zvuči banalno, ali upravo taj mali dodatak sprečava da se zrna lepe jedno za drugo i za dno šerpe.

Pirinač ostaje lagan, odvojen i savršeno rastresit.

Postupak je vrlo jednostavan. U šerpu sipajte vodu, dodajte prstohvat soli i kašičicu ulja ili mali komadić putera. Kada voda provri, ubacite pirinač i kuvajte ga na umerenoj temperaturi. Važno je da ga ne mešate previše – dovoljno je samo jednom ili dva puta lagano promešati.

Još jedan praktičan savet koji često zaboravljamo: pre kuvanja pirinač kratko isperite pod hladnom vodom. Time se uklanja višak skroba koji je jedan od glavnih razloga lepljenja tokom kuvanja.

Možete da isprobate i jedan mali trik koji koriste mnogi restorani. Kada je pirinač skoro gotov, sklonite šerpu sa vatre, poklopite je i ostavite da odstoji pet minuta. Para koja ostaje unutra završiće kuvanje i dodatno razdvojiti zrna.

Zvuči kao sitnice, ali baš takvi mali detalji čine razliku između prosečnog priloga i savršeno pripremljenog jela. Sledeći put kada budete kuvali pirinač, probajte ovaj trik. Velika je šansa da ćete prvi put dobiti savršeno rastresit pirinač koji se ne lepi i izgleda kao iz restorana.

A kada jednom uspete na ovaj način, verovatno se više nikada nećete vratiti starom načinu kuvanja.

