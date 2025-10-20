Svi lude za ovim receptom: Pekarski krompir sa sirom koji nestaje sa stola za 5 minuta

Da, toliko je dobar.
Ovo je jedan veoma jednostavan i u isto vreme veoma ukusan recept – pekarski krompir sa sirom u kome ćete uživati i vi i vaši ukućani. Skoro pa savršeno!
Sastojci:
– 1,5 kg belog krompira
– veća glavica crnog luka
– 200 g kačkavalja
– 500 ml pavlake za kuvanje
– malo ulja
– malo parmezana i začini (so, biber, suvi začin)
Priprema:
Dobro oprati i oljuštiti krompir, a zatim ga iseckati na tanje listiće. Propržiti crni luk, a u činiju izrendati kačkavalj, dodati pavlaku za kuvanje, začine i proprženi luk. U tu smesu “umuljati” lepo krompir, dodati malo ulja, a zatim ga poređati u tepsiju. Po želji dodati i malo parmezana.
Krompir prekriti aluminijumskom folijom i peći ga na 180 stepeni oko 1h (u zavisnosti od rerne, proverite viljuškom je li gotov), pa onda skinuti foliju i ostaviti na kratko da se zapeče odozgo (10-15 minuta).
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(blic.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com