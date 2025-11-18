Svi misle da je iz pekare: Slavski kolač koji se ne mrvi i ostaje svež 7 dana – nemoguće, ali istinito

Slavski kolač je simbol domaćinstva i tradicije, ali često se suočavamo sa problemom da se mrvi ili brzo suši. Kada na slavsku trpezu iznesete kolač koji izgleda kao iz pekare, a pritom ostaje svež sedam dana, svi će vas pitati za recept. Upravo to je tajna za slavski kolač koji se ne mrvi – nemoguće, ali istinito.
Koliko puta ste se razočarali kada kolač već sutradan postane tvrd, a mrvice ostaju po stolu? Upravo tu dolazi do izražaja razlika između brzog, površnog recepta i pažljivo pripremljenog slavskog kolača koji ne mrvi. Kada se uloži malo više truda u mešenje i odabir sastojaka, rezultat je mekana, mirisna vekna koja traje danima i podseća na toplinu doma.
Recept za slavski kolač koji se ne mrvi:
- 1 kg belog brašna
- 40 g svežeg kvasca
- 200 ml mleka
- 200 ml vode
- 150 g putera
- 3 kašike šećera
- 1 kašičica soli
- 2 jajeta
- 1 kašika meda (opciono, za dužu svežinu)
Priprema:
1. U mlakom mleku rastopite kvasac sa šećerom i ostavite da nadođe.
2. U brašno dodajte so, jaja, puter sobne temperature i nadošli kvasac.
3. Dodajte vodu postepeno i mesite dok testo ne postane glatko i elastično.
4. Ostavite da naraste oko sat vremena.
5. Oblikujte slavski kolač, ukrasite ga krstom i pšenicom od testa.
6. Pecite na 180°C oko 45 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.
Praktičan savet: kolač čuvajte umotan u lanenu krpu, nikako u plastičnoj kesi. Tako se zadržava svežina i miris. Ako želite alternativu, dodajte malo meda u testo – prirodni konzervans koji produžava trajnost.
Najčešća pitanja:
Kako da kolač ostane svež 7 dana?
– Čuvajte ga u lanenoj krpi na sobnoj temperaturi.
Zašto se kolač mrvi?
– Najčešće zbog loše umešenog testa ili previše brašna.
Mogu li koristiti integralno brašno?
– Da, ali dodajte malo belog brašna radi strukture.
Kako ukrasiti kolač?
– Najlepše izgleda sa krstom od testa i pšenicom.
Slavski kolač koji se ne mrvi i ostaje svež 7 dana nije mit, već rezultat pažljive pripreme i malih trikova. Kada ga iznesete na slavsku trpezu, svi će pomisliti da je iz pekare – a vi ćete znati da je domaći, autentičan i pun ljubavi.
