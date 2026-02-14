Svi pravite ovu grešku dok kuvate grašak: Ubacite 1 tajni sastojak i biće ukusniji kao nikad pre

Ovakvom pripremom dok kuvate grašak čuvate hranljive materije koje biste inače izgubili brzim kuvanjem u ključaloj vodi.

Nutricionisti predlažu potpuno novi recept za pripremu graška! Jedan tajni sastojak učiniće vaše jelo ukusnijim nego ikad pre. Ubacite ga dok kuvate grašak.

Domaćice kažu da nema ničeg prostijeg nego skuvati grašak. Otvorite kesu zamrznutog povrća, sipate u vodu koja ključa, ostavite da vri nekoliko minuta, pa ocedite i začinite?

Možda ste od onih koji ga pripremaju na starinski način. Prvo izdinstate malo crnog i belog luka, pa zatim šargarepu i na kraju dodate grašak kuvate sve do zaprške. Na kraju bogato zapržite i servirate.

Sada nutricionisti imaju potpuno novi predlog. U toplom tiganju otopite malo putera, dodajte zamrznuti grašak i poklopite, pa na tihoj vatri ostavite da se polako dinsta u sopstvenoj tečnosti.

Puter je najvažniji sastojak u ovom receptu za grašak, jer mu daje poseban ukus, ali valja dodati i kašiku šećera, tako ćete dobiti pravi specijalitet. Desetak minuta kasnije možete dodati začine po želji. Posebno se dobro slažu beli luk i mirođija.

Ovakvom pripremom dok kuvate grašak čuvate hranljive materije koje biste inače izgubili brzim kuvanjem u ključaloj vodi.

Takođe, izbegavate i loše posledice uprženog luka i zaprške na stomak i ceo sistem za varenje. Ovako spremljen grašak možete servirati kao prilog uz meso ili poslužiti kao glavno jelo, uz dodatak prženih jaja, krompira i salate.

(najžena.alo.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com