Svi traže recept za ovu krompir salatu: Pravi se potpuno drugačije, a ukus obara s nogu

Hit sa TikToka! Ljudi širom sveta su poludeli za ovom krompir salatom – recept je jednostavan, a ukus obara s nogu! (video)

Ovo je jedini recept koji će vam ikada trebati. Krompir salata na skroz drugi način – jednostavna je, a ukus obara s nogu.

Klasična krompir salata je nezaobilazan deo trpeze, ali ovaj viralni recept, koji je osvojio milione pregleda na društvenim mrežama, menja pravila igre! Tajna leži u pripremi krompira, zbog koje je tekstura potpuno drugačija, a ukus obara s nogu. Spremite se da zaboravite sve što ste znali o pripremi ovog priloga!

Reč je o specifičnom receptu za krompir salatu koji je osvojio mnoge na internetu. Razlikuje od nama poznatih načina pripreme, a na TikToku ima milione pregleda. Umesto da se krompir samo seče i meša, on se gnječi i peče, što mu daje hrskavost spolja i mekoću iznutra, dižući ovu salatu na potpuno novi nivo.

Potrebno je:

500 -700 g sitnog krompira

malo maslinovog uja

so, biber, paprika

pola svežeg krastavca

1 crveni luk

malo peršuna

Preliv:

4-5 kašike jogurta

2 kašike majoneza

1 kasika senfa

sok od pola limuna

so

biber

Priprema:

Skuvajte krompire pa ih stavite na poslužavnik i zgnječite. Dodajte malo maslinovog ulja i začina i pecite ih oko 20 minuta na 180 stpeni. Za to vreme pomešajte sve sastojke za preliv i dodajte povrće. Dodajte pečene krompire u posudu sa ostalim sastojcima, promešajte i uživajte u salati.

@lili.yummy Viraler knuspriger Kartoffelsalat🥔🥗 Endlich habe ich auch den Salat ausprobiert und für sehr lecker befunden😍 Wie findet ihr ihn? Wenn ihr den Salat noch nicht ausprobiert habt, macht es auf jeden Fall 😍 Ich habe übrigens etwas mehr Gemüse hinzugefügt, um den Salat frischer zu machen 🙏🏻 Zutaten: 500-700g Kartoffel-Drillinge (ganzes Blech) etwas Olivenöl Salz,Pfeffer,Paprika 1/2 frische Gurke 1/2 Paprika 1 rote Zwiebel etwas Dill oder Petersilie Dressing: ca.4-5 EL Joghurt 2 EL Mayo 1 EL Senf 1/2 Zitronensaft Salz,Pfeffer Zubereitung: Die Kartoffeln kochen, danach auf das Blech geben und zerquetschen. Etwas Olivenöl und Gewürze dazugeben und bei 180 Grad ca. 20 Minuten backen. Währenddessen das Gemüse klein schneiden. Alle Zutaten für das Dressing vermengen, das Gemüse hinzufügen. Die gebackenen Kartoffeln hinzugeben und den Salat sofort genießen. Guten Appetit 🥰 #salat #kartoffelsalat #rezept #kochen #lecker ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) – Tommy Richman

Ovaj viralni recept dokazuje da vam ne trebaju komplikovani i skupi sastojci da biste postigli senzacionalan ukus koji obara s nogu. Tajna je u malom triku pripreme.

Sa samo malo truda, pretvorićete običnu krompir salatu u zvezdu svake trpeze – bilo da je služite kao prilog uz glavno jelo ili kao lagani samostalni obrok.

Ne oklevajte, isprobajte ovu svetski popularnu varijantu još danas i uverite se zašto svi traže recept!

