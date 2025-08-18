Tajna je u 1 sitnici: Zašto su bosanske punjene paprike neuporedivo bolje od svih ostalih? (recept)

Da li ste imali prilike da probate paprike napravljene na ovaj način?
Jedna sitnica je tajna – zašto su bosanske punjene paprike neuporedivo bolje od svih ostalih?
Punjenje paprika možda vam deluje kao rutinski zadatak – meso, pirinač, začini, pa sve u šerpu. Ali ako pitate iskusne domaćice iz Bosne, reći će vam: pravi ukus ne dolazi iz lonca, već iz rerne!
Za razliku od uobičajenih recepata gde se fil stavlja sirov, ovde se pravi mali kulinarski preokret – nadev se prvo pažljivo dinsta. Luk, beli luk i paradajz se ujedine na vatri, spajajući sve arome u jednu neodoljivu bazu. Tek tada se paprike pune i zapeku u rerni, što im daje neverovatnu dubinu ukusa i miris koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, prenosi n1info.rs.
I da, nemojte zaboraviti finalni dodir – kašika pavlake uz svaku porciju jer tek tada ova čuvena bosanska delicija postaje pravo remek-delo.
Sastojci:
– 2 velika paradajza
– 2 čena belog luka
– 1 crni luk
– 350 gr mlevenog junećeg mesa
– 100 gr pirinča
– 1 kašičica mlevene slatke paprike
– 1/2 kašičice ljute paprike
– 10 malih paprika
– 1 kašika paradajz pirea
– so
Priprema:
Blanširajte paradajz u vreloj vodi, oljuštite i iseckajte.
Iseckajte pola crnog luka i jedan čen belog luka i stavite u posudu za pečenje sa paradajzom. Prelijte uljem, pokrijte aluminijumskom folijom i stavite u rernu na 180 stepeni Celzijusa.
Preostali crni luk i beli luk kratko propržite, dodajte mleveno meso, začine i promešajte.
Pirinač kratko propržite na ulju, prelijte vodom (oko 2 dl), pokrijte i kuvajte dok ne omekša do pola. Zatim ga umešajte u smesu sa mesom.
Izvadite posudu iz rerne. Očistite paprike, napunite ih filom i poređajte u posudu. Koncentrat paradajza pomešajte sa 600 ml vode i prelijte preko paprika.
Pecite oko 60–90 minuta. Poslužite sa pavlakom po želji.
Pečene punjene paprike na bosanski način su odličan letnji obrok pun ukusa, arome i domaće topline – svakako ih vredi probati.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com