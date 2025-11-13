Tajna najboljeg pire krompira: Ako želite da bude savršeno kremast, koristite ovaj trik!

Ako ste mislili da ste savladali pravljenje savršenog pire krompira, možda ćete biti iznenađeni.

Priznati američki kuvar Tajler Florens podigao je ovaj jednostavan prilog na novi nivo inovativnom tehnikom pripreme. Njegov trik? Krompir se kuva u pavlaci i mleku, a ne u vodi! Time se postiže neverovatno kremasta tekstura i bogat ukus koji bi se jednostavno izgubio u vodi.

Tajler Florens, poznat po tome što svakodnevna jela pretvara u gurmanske užitke, kaže da pravljenje savršenog pire krompira nije samo u sastojcima, već i o metodi. U tradicionalnim receptima, krompir se kuva u vodi, što znači da većina ukusa nestaje kada se voda ocedi. Florens se, pak, odlučio za bogatiji metod – krompir kuva direktno u mlečnoj bazi, tačnije u kombinaciji guste pavlake i punomasnog mleka, čime se dobija kremasta i luksuzna struktura.

Koraci do savršenog pire krompira

Florens koristi 2 šolje čvrste pavlake i 2 šolje punomasnog mleka za bazu. U ovu tečnost dodaje beli luk, lovorov list i nekoliko grančica timijana, stvarajući bogatu aromu. Zagrejte tečnost, ali pazite da je ne prokuvate previše, jer želite da sačuvate nežnost sastojaka mleka.

Krompir, isečen na ravne komade, nežno skuvajte u mlečnoj podlozi dok ne omekša. Kuvanje u pavlaci i mleku omogućava krompirovom skrobu da zadrži svoj ukus i kremastu teksturu dok apsorbuje bogate mlečne note.

Kada je krompir skuvan, pažljivo ga ocedite, ostavljajući malo mlečne tečnosti za kasnije. Zatim izgnječite krompir pomoću gnječilice, što daje glatku, baršunastu teksturu bez grudvica. Zatim umešajte puter po ukusu – Florens preporučuje veće količine kako bi pire bio zaista luksuzan. Ako je potrebno, dodajte malo mlečne tečnosti da biste postigli željenu konzistenciju.

Dodaci za kraj

Na kraju, po želji, pire možete obogatiti kapljicom maslinovog ulja ili sveže iseckanim začinskim biljem poput vlašca ili peršuna koji daju svežinu i lepu notu boje. Ovaj korak čini da pire krompir zablista na tanjiru kao prava gurmanska poslastica.

Ako niste probali Tejlorovu metodu, sada je vreme da pire krompir pretvorite u pravo kulinarsko iskustvo. Uz bogatu pavlaku, sveže začinsko bilje i puter dobićete prilog koji može da bude i glavna zvezda obroka. Uživajte u raskošnoj teksturi i ukusu koje ova specijalna tehnika nudi – i pripremite se da svojim pire krompirom zasjenite sve ostalo na stolu.

(Citymagazine.si)

