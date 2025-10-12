Tajna najukusnije domaće pileće supe: Jedna namirnica menja sve

Pileća supa je nezaobilazno jelo u mnogim domaćinstvima, a poznata je i kao lek za dušu i telo. Ipak, kulinarski stručnjaci otkrivaju da postoji samo jedna namirnica koja može potpuno da podigne njen ukus i učini je bogatijom i aromatičnijom.

Koja je to namirnica

Dodavanje korena celera u pileću supu pravi ogromnu razliku. Njegova specifična aroma i blaga slatkoća daju dubinu ukusu, a supa postaje mirisnija i punija. Upravo zato mnogi kuvari smatraju da je celer ključni sastojak koji ne bi trebalo izostaviti.

Zašto baš celer

Celer ne samo da obogaćuje ukus, već i doprinosi nutritivnoj vrednosti supe. Bogat je vitaminima i mineralima, a njegova vlakna pomažu varenju. Osim toga, u kombinaciji sa šargarepom, peršunom i lukom, stvara savršenu osnovu za tradicionalnu supu.

Kako ga koristiti

Najbolje je dodati nekoliko komada korena celera u lonac zajedno sa ostalim povrćem i pilećim mesom. Tokom kuvanja, on otpušta aromu koja se ravnomerno širi i daje supi prepoznatljiv ukus.

Ako želite da vaša domaća pileća supa bude bogatija i ukusnija, ne zaboravite da dodate koren celera. Ova jednostavna namirnica pravi razliku između obične i nezaboravne supe.

