Tajna najukusnije sarme na slavskoj trpezi: Uz ove savete svaki put ispada savršeno

Tajna najukusnije sarme je u samoj pripremi. Važno je sve, od izbora mesa do listova kupusa ali i motanja, dodatih sastojaka i kuvanja.

U čemu je tajna najukusnije sarme? Sarma je kraljica naše slavske trpeze. Nijedno slavlje u srpskom narodu ne prolazi bez sarme. Prilikom pripreme sarme, kao i svakog drugog jela, treba obratiti pažnju na nekoliko stvari kako bi svaki put ispala odlična.

Sarma se tradicionalno priprema u hladnijim mesecima, kada počinje i sezona slava, a neizostavni je deo slavske ili praznične trpeze. Kod nas se sarma sprema od mlevenog mesa, najčešće svinjskog, a ponekad i mešanog mlevenog mesa, koje se zatim pomeša sa pirinčem i umota u kiseli list kupusa.

Zvuči prilično jednostavno, ali prilikom pripreme sarme, treba obratiti pažnju samo na nekoliko stvari kako bi svaki put ispala odlična. Od izbora mesa do uvijanja u listove kupusa, ovo je nekoliko saveta koje treba imati na umu kada sledeći put budete pripremali sarmu.

Važno je kakvo meso koristite

Kada birate meso za sarmu, pokušajte da izbegavate prethodno upakovane mešavine mlevenog mesa. Umesto toga odlučite se za svinjsku ili goveđu plećku, mlevenu kod vašeg mesara. U nekim receptima se koristi jednak odnos svinjskog i junećeg mesa, ali nema pravila, pa proporciju mesa koju koristite možete prilagoditi svom ukusu.

Možda je važnije od mesa – kupus

Tajna najukusnije sarme je kupus. Uz meso, jedan od najvažnijih delova sarme je kupus. Najbolje je da birate svež kupus koji ćete sami kiseliti, ali ako za to nemate priliku, bolje je da kupite domaći sa pijace nego onaj u vakuumu. A kada počnete da odvajate listove kupusa, operite ih pod mlazom hladne vode da jelo ne bude previše kiselo.

Potopite pirinač u vodu

U fil za sarme može da se koristi i pirinač, ali pazite da ne koristite previše jer može da očvrsne smesu. Pirinač nije potrebno kuvati pre nego što ga dodate u meso, već ga možete potopiti u vodu desetak minuta da nabubri.

Pazite kako je motate

Prilikom motanja sarme koristite velike listove kupusa, ali ih nemojte preterati – obično je dovoljna jedna kašika nadeva. A da se sarma pri kuvanju ne bi odmotala, u šerpu je stavite vertikalno, a ne horizontalno. Tako će se lakše vaditi kada se skuva, a neće se odmotavati i okretati.

Sada kada sve znate, spremni ste da pripremite prvu ovogodišnju sarmu. Ako nemate svoj recept, imamo odličan i proveren recept sa detaljnim objašnjenjem procesa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com