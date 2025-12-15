Tajna prave domaće supe: Ovaj trik koriste samo iskusne domaćice

Osim što je ukusna, vrela domaća supa je poznata i po svojim lekovitim svojstvima, a evo kako da napravite najbolju!

Ukusna domaća supa je mnogima omiljeni obrok, ali mnogi prave jednu grešku prilikom kuvanja.

Osim što je ukusna, vrela domaća supa je poznata i po svojim lekovitim svojstvima. Da biste u potpunosti iskoristili sve njene hranjive vrednosti važno je da je skuvate pravilno, a za to postoji jedan vrlo jednostavan trik.

Povrće kojim obiluje – od celera, luka i paškanata, do šargarepe i peršuna – čine je jednim od najzdravijih obroka koji okrepljuje naš organizam. Pored povrća ona se uglavnom kuva i sa pilećim mesom koje sadrži esencijalne belančevine za jačanje tela, kao i aminokiseline.

Ako želite da pojačate ukus supe i da pojedete kvalitetan komad kuvanog pilećeg mesa, a da vam piletina ne bude prekuvana ili nedovoljno kuvana, primenite ovaj trik.

Tajna domaće supe

Ukoliko vam je stalo da piletina bude sočna, postoji jedna stvar koju ne bi trebalo nikako da radite. Naime, nikada nemojte da kuvate celo pile za supu. Ovo je greška koju prave mnoge domaćice, prenosi B92.

Piletinu je pre kuvanja potrebno obavezno iseći, jer ako kuvate celo pile belo meso će uvek biti presušeno zato što mu je potrebno mnogo kraće vreme kuvanja nego, na primer, batacima i karabatacima.

Isecite meso, pa ga stavite da se kuva za supu. Belo meso izvadite kada je gotovo, pa nastavite s kuvanjem ostalih delova pileta dok ne budu gotovi.

Profesionalni kuvari savetuju da na kraju meso zajedno vratite u lonac na nekoliko minuta. Zatim dodate rezance i začinite supu po ukusu.

