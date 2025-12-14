Tajna savršene smese za poh: Dodaje se trik sastojak, a svako jelo je i hrskavo i sočno

Pohovano meso nikad nije bilo bolje! Otkrijte trik sastojak koji čini koricu hrskavom, a meso savršeno sočnim.

Da bi pohovano meso bilo sočno iznutra, a hrskavo spolja, potreban vam je samo jedan trik sastojak koji već imate u kuhinji.

Pohovano meso voli većina ljudi, jer je specifičnog ukusa. Međutim, često se dešava da smesa za pohovanje ne ispadne onako kako ste želeli – ili je korica tvrda, ili je meso unutra suvo. Idealna smesa za pohovanje treba da bude takva da meso ostane unutra sočno, a da korica bude savršeno hrskava.

Zato sa vama delimo recept za apsolutno savršenu smesu, a tajna je u jednom neočekivanom, ali moćnom, trik sastojku koji garantuje savršenstvo!

Tajna savršene smese za pohovanje je u pivu! Pivo, zahvaljujući ugljen-dioksidu, čini testo prozračnim i laganim, dajući hrskavu koricu koja se ne odvaja od mesa, dok alkohol isparava tokom prženja.

Sastojci:

3 jaja

5 kašika brašna

1 kašika prezli

1/2 kašičice soli

200 ml piva

Priprema:

Jaja umutite, pa u njih dodajte brašno, so, prezle i na kraju – pivo. Sve dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu, malo tečniju smesu, sličnu testu za palačinke.

Meso uvaljajte u ovu smesu (umesto standardne varijante brašno-jaje-prezle), pa ga pecite na regularan način, u zagrejanom ulju.

Posni trik: Kako smesu učiniti savršenom za slavu?

Ako želite da ovu savršenu smesu koristite tokom posta ili za slavsku trpezu, lako je možete prilagoditi.

Ključ je u tome da jaja, koja služe kao vezivo, jednostavno zamenite kombinacijom kukuruznog skroba (gustina) i još malo kisele vode. Umesto tri jaja, dodajte dve do tri kašike gustina, pomešajte ga sa brašnom i prezlama, pa nastavite sa dodavanjem piva i kisele vode.

Zadržaćete efekat piva kao trik sastojka za hrskavost, dok gustin obezbeđuje potrebnu gustinu i lepljivost smese. Ovako pripremljena posna smesa idealna je za pohovanje pečuraka, tikvica, celera ili ribljih štapića, a rezultat će biti jednako sočan iznutra i izuzetno hrskav spolja.

Od sada pohujte samo ovako!

Bacite standardni način pohovanja u zaborav! Sa ovim receptom i moćnim trik sastojkom, svako pohovano jelo biće hit na stolu, garantovano sočno iznutra i hrskavo spolja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com