Tajna savršenog omleta: Ako dodate kašiku ovoga, biće vazdušast, pufnast i mekan kao duša!

Omlet je jedno od najjednostavnijih i najbržih jela koje se sprema u gotovo svakoj kuhinji. Ali, kako da bude savršen?
Ipak, mnogi se razočaraju kada umućena jaja na tiganju postanu tanka i beživotna, umesto da budu mekana i pufnasta. Tajna savršenog omleta ne leži u skupim sastojcima niti u komplikovanim tehnikama, već u jednom malom triku koji svako može da primeni kod kuće – dodavanju hladne vode
Zašto voda pravi razliku?
Kada se u umućena jaja doda kašika hladne vode po jajetu, tokom pečenja ona se pretvara u paru. Upravo ta para iznutra „podigne“ omlet, dajući mu laganu teksturu i volumen. Rezultat je jelo koje izgleda kao da je pečeno u rerni, iako je nastalo na običnom tiganju
Koraci za savršen omlet
– Umutite jaja viljuškom – dovoljno da se belance i žumance sjedine, ali bez preteranog mućenja.
– Dodajte jednu kašiku hladne vode po jajetu.
– Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte malo ulja ili putera.
– Sipajte smesu i pustite da se lagano steže.
– Kada ivice počnu da se odvajaju, poklopite tiganj na pola minuta – para će učiniti svoje.
– Omlet ne treba okretati; dovoljno je da ga preklopite i poslužite.
Dodatni saveti
- Ako želite bogatiji ukus, u smesu možete dodati malo krem sira ili jogurta.
- Povrće poput spanaća, paprike ili paradajza daje svežinu i boju.
- Integralni hleb ili salata uz omlet čine doručak kompletnim i zdravim.
Tajna savršenog omleta
Savršen omlet ne zahteva posebne kulinarske veštine. Potrebno je samo da se setite jednog jednostavnog trika – hladne vode. Ovaj mali dodatak pretvara obična jaja u lagano, pufnasto i ukusno jelo koje će oduševiti svakoga za doručkom.
