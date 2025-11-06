Tajna savršenog omleta: Ako dodate kašiku ovoga, biće vazdušast, pufnast i mekan kao duša!

Tajna pufnastog, savršenog omleta je jednostavna – dodajte kašiku tečnosti po jajetu. Evo koraka kako da vaš doručak bude lagan i ukusan.

Omlet je jedno od najjednostavnijih i najbržih jela koje se sprema u gotovo svakoj kuhinji. Ali, kako da bude savršen?

Ipak, mnogi se razočaraju kada umućena jaja na tiganju postanu tanka i beživotna, umesto da budu mekana i pufnasta. Tajna savršenog omleta ne leži u skupim sastojcima niti u komplikovanim tehnikama, već u jednom malom triku koji svako može da primeni kod kuće – dodavanju hladne vode

Zašto voda pravi razliku?

Kada se u umućena jaja doda kašika hladne vode po jajetu, tokom pečenja ona se pretvara u paru. Upravo ta para iznutra „podigne“ omlet, dajući mu laganu teksturu i volumen. Rezultat je jelo koje izgleda kao da je pečeno u rerni, iako je nastalo na običnom tiganju

Koraci za savršen omlet

– Umutite jaja viljuškom – dovoljno da se belance i žumance sjedine, ali bez preteranog mućenja.

– Dodajte jednu kašiku hladne vode po jajetu.

– Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte malo ulja ili putera.

– Sipajte smesu i pustite da se lagano steže.

– Kada ivice počnu da se odvajaju, poklopite tiganj na pola minuta – para će učiniti svoje.

– Omlet ne treba okretati; dovoljno je da ga preklopite i poslužite.

Dodatni saveti

Ako želite bogatiji ukus, u smesu možete dodati malo krem sira ili jogurta.

Povrće poput spanaća, paprike ili paradajza daje svežinu i boju.

Integralni hleb ili salata uz omlet čine doručak kompletnim i zdravim.

Tajna savršenog omleta

Savršen omlet ne zahteva posebne kulinarske veštine. Potrebno je samo da se setite jednog jednostavnog trika – hladne vode. Ovaj mali dodatak pretvara obična jaja u lagano, pufnasto i ukusno jelo koje će oduševiti svakoga za doručkom.

