Tajna savršenog prženog jajeta: Svi vrhunski kuvari slažu se da je ključna ova namirnica

Prženje jajeta deluje jednostavno, ali pravi gurmani znaju da ukus zavisi od više faktora – posebno od vrste masnoće koju koristimo. Tri renomirana kuvara otkrili su šta je ključno za savršeno prženo jaje, i svi su se složili oko jednog sastojka: slanog putera.

Puter daje zlatne ivice i bogat ukus

Džesika Randava, vlasnica restorana The Forked Spoon, ističe da kvalitetan slani puter ne samo da sprečava lepljenje jajeta za tiganj, već mu daje orašast, bogat ukus i hrskave ivice. Blaga so u puteru dodatno ističe prirodnu aromu jajeta, bez da je nadjača.

Savršena tekstura i miris

Džoana Galager sa bloga Inspired Taste dodaje da puter, kada se otopi i zapeni, stvara čipkaste ivice, dok žumance ostaje tečno i svilenkasto. Upravo ta kombinacija – hrskavi belanci i kremasto žumance – čini jaje neodoljivim, posebno uz tost.

Jednostavno, ali neprocenjivo

Keti Berget, autorka bloga Beyond the Chicken Coop, potvrđuje da je običan slani puter njen prvi izbor. Po njenim rečima, puter dodaje završni ton koji zaokružuje ukus jajeta i čini ga kompletnim. Važno je da se koristi u maloj količini, ali da bude kvalitetan.

Ako želite da vaše prženo jaje ima pun, bogat ukus i savršenu teksturu, sledeći put zaboravite na ulje – slani puter je ono što pravi razliku.

