Tajna savršenog testa je u količini kvasca — evo koliko tačno treba da stavite

Pravljenje testa može delovati jednostavno, ali mnogi greše upravo u količini kvasca. Previše kvasca može dati neprijatan miris i ukus, dok premalo neće omogućiti da testo lepo naraste. Stručnjaci otkrivaju idealne proporcije koje garantuju uspeh.

Koliko kvasca je optimalno?

Za 500 grama brašna preporučuje se 20 grama svežeg kvasca ili jedna kesica suvog kvasca (oko 7 grama). Ova količina je dovoljna da testo naraste, a da pritom ne preovlada ukus kvasca. Ako koristite više brašna, proporcionalno povećajte i količinu kvasca.

Razlika između svežeg i suvog kvasca

Sveži kvasac se mora prethodno rastvoriti u mlakoj vodi ili mleku sa malo šećera, dok se suvi kvasac može direktno umešati u brašno. Suvi kvasac ima duži rok trajanja i praktičniji je za upotrebu, ali daje nešto blaži ukus u poređenju sa svežim.

Temperatura i vreme su ključni

Testo treba da raste na toplom mestu, bez promaje, oko 45 minuta do sat vremena. Ako je prostorija hladna, proces može trajati duže. Preporučuje se da testo bude pokriveno krpom ili folijom kako bi se zadržala vlaga i toplota.

Greške koje treba izbeći

Dodavanje previše kvasca neće ubrzati proces, već može dovesti do gorkog ukusa i previše porozne teksture. Takođe, ako se koristi hladna tečnost ili ako se testo ne ostavi da odmori dovoljno, rezultat će biti tvrd i nerazvijen hleb ili pecivo.

Pravilna količina kvasca, dobra temperatura i strpljenje su recept za savršeno testo — bilo da pravite hleb, pice, kiflice ili bilo koji drugi pekarski proizvod.

