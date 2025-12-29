Tajna za savršen pilav: Evo koji pirinač nikad ne treba da se koristi, ovo je najbolji izbor

Iako se na prvu ruku čini kao jednostavno jelo, skoro pa dečjim zadatkom u kuhinji, kuvanje pirinča može vrlo lako da pođe po zlu. Savršen pilav nije tako lako pripremiti. Evo koji pirinač nikad ne treba da se koristi, ovo je najbolji izbor!

Koji je najbolji pirinač za pilav?

Pirinač je nezaobilazan sastojak u mnogim domaćim jelima, a tradicionalni pilav s piletinom spada među omiljene specijalitete zbog jednostavne pripreme i bogatog ukusa. Ipak, ključ savršenog pilava leži u odabiru prave vrste pirinča.

Zašto vrsta pirinča igra ključnu ulogu?

Različiti vrste pirinča se razlikuju po tome koliko brzo upijaju tečnost, kako reaguju na termičku obradu i kakvu teksturu daju. Nije svaki pirinač pogodan za pripremu pilava – neki se lepe, drugi gube oblik, a treći jednostavno ne daju željeni ukus.

Tri glavne vrste pirinča:

Pirinač dugog zrna – izduženog, tankog zrna (6–8 mm); najpogodniji za pilav jer ostaje rastresit i ne lepi se.

Pirinač srednjeg zrna – kraći i zbijeniji, oko 6 mm; koristi se u nekim receptima, ali tekstura zna biti kremastija.

Pirinač kratkog zrna – okruglast, do 5 mm; više se koristi za jela poput sušija ili kremastih pudinga.

Koji pirinač je najbolji za savršen pilav?

Bez sumnje, beli pirinač dugog zrna je najbolji izbor – lako se kuva, ostaje rastresit i ne postaje kašast.

Basmati pirinač je takođe sjajan izbor, jer ima nežan miris i prijatnu teksturu.

Jasmin pirinač ima specifičan ukus, ali može biti previše mekan ako se dinsta i potom peče u rerni, pa ne daje idealnu teksturu za klasičan pilav.

Može li se koristiti integralni, smeđi pirinač za pilav?

Smeđi pirinač se može koristiti, ali zahteva više pažnje. Potrebno je da ga prethodno kuvate ili dinstate oko 40 minuta, uz stalno dolivanje vode jer je brzo upija i lako se suši. Iako traži više tečnosti i vremena, ostatak pripreme je isti kao kod belog pirinča – a rezultat je zdravija i podjednako ukusna varijanta pilava.

(Krstarica/espreso.co.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com