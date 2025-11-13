Tajni dodatak za pečeni krompir: Miris koji mami komšije na vrata

Pečeš krompir, sve izgleda kako treba – ali ukus ne ostaje u pamćenju. Korica je tu, boja je zlatna, ali fali mu ono nešto što izaziva uzdah zadovoljstva. Rešenje je jednostavno, ali moćno: tajni dodatak za pečeni krompir koji menja sve.
Tajni dodatak za pečeni krompir koji ga čini neodoljivim:
To je dimljena paprika – slatka, aromatična, sa mirisom roštilja. Kada se pomeša sa maslinovim uljem, belim lukom u prahu i prstohvatom origana, dobijaš začinsku pastu koja obavija krompir i pretvara ga u jelo koje se pamti.
Praktičan recept:
- Krompir iseći na četvrtine, blago obariti 5 minuta
- U činiji pomešati: 2 kašike maslinovog ulja 1 kašičicu dimljene paprike ½ kašičice belog luka u prahu prstohvat origana
- Preliti krompir, dobro izmešati
- Peći na 220°C dok ne postane zlatan i hrskav
Alternativa za dimljenu papriku:
– Za pikantniju verziju: dodaj čili u prahu
– Za mediteranski šmek: koristi sušeni ruzmarin i limunovu koricu
– Za decu: izostavi ljute začine, dodaj malo parmezana pred kraj pečenja
Sve što te još zanima o krompiru:
Koji krompir je najbolji za pečenje?
– Žuti ili crveni – drže oblik i dobijaju bolju koricu.
Mogu li koristiti svežu papriku umesto praha?
– Ne preporučuje se – prah se bolje vezuje za ulje i ravnomerno raspoređuje.
Koliko dugo se peče krompir sa ovim dodatkom?
– Otprilike 35–40 minuta na 220°C, uz jedno okretanje na pola vremena.
Da li se može pripremiti unapred?
– Da – začinjeni krompir može stajati u frižideru do 24h pre pečenja.
Kako da krompir ostane hrskav i nakon pečenja?
– Ne pokrivajte ga odmah – pustite da “odahne” 5 minuta na plehu.
Pečeni krompir ne mora da bude dosadan. Uz tajni dodatak za pečeni krompir, dobijaš jelo koje miriše kao da dolazi iz profesionalne kuhinje, a sprema se za manje od sat vremena. Nema komplikovanih koraka, nema skupih sastojaka – samo mala promena u začinima koja pravi veliku razliku. Sledeći put kad ti zatreba nešto jednostavno, a posebno, seti se ove kombinacije. Jer kad krompir miriše ovako, večera postaje događaj.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com