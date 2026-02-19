Tajni recept za najbolje palačinke: Dodajte ovaj sastojak u testo i ostaće sočne i sutradan

Svi traže tajni recept za najbolje palačinke, a rešenje je nikad prostije. Saznajte uz koji sastojak su mekane i sočne čak i narednog dana!

Bilo da se odlučite za slane ili slatke, sa plazmom i kremom, džemom ili sa sirom i pršutom, znajte da će rezultat biti vrhunski samo ukoliko imate pravi pristup. Upravo zato, ovaj tajni recept za najbolje palačinke garantuje najmekše i nikad ukusnije testo koje ste probali.

Glavna caka je u sodi bikarboni – samo mala količina će doprineti da i dan posle uživate u omiljenoj poslastici.

Sastojci:

1 jaje

200 ml mleka

250 ml vode

200 gr brašna

prstohvat soli

1/4 kašičice sode bikarbone

2 kašike ulja

ulje za premazivanje tiganja

Priprema:

Sve tečne sastojke sjedinite, pa dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Smesu dobro umutite tako da nema grudvica. Dodajte na kraju ulje, pa ponovo sve izmešajte.

Tiganj zagrejte na maksimumu, pa smanjite vatru. Pecite ih i ređajte jednu na drugu, a sud obavezno poklopite. Tako će duže ostati tople, a sutradan će biti jednako mekane i ukusne – baš kao što ovaj tajni recept za najbolje palačinke i obećava.

Palačinke filujte slatkim ili slanim nadevom po želji.

Zašto palačinke postaju žilave?

Ali zašto ponekad ispadnu žilave, bez obzira na trud? Odgovor je jednostavan, a malo njih ga zna – zato što ste previše dugo mutili testo!

Mnogi veruju da je u dugom mućenju spas, ali istina je da se tako razvija više glutena, zbog čega gubite onu željenu mekoću. Tajni recept za najbolje palačinke zapravo leži u umerenosti: jaja ovlaš umutite viljuškom sa malo soli, dodajte mleko i onda brašno, pa izmešate samo toliko da ujednačite masu.

Ostavite smesu da kratko odstoji, pa tek onda dodajte vodu. Neće biti grudvica, pa ni potrebe za preteranim radom miksera.

Kad ih ispržite, videćete razliku – biće meke „kao duša“ i opravdaće titulu najboljeg recepta koji ste ikada probali.

