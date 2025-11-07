Tajni sastojak dodajte kad mesite testo, sva peciva će biti neverovatno ukusna i meka danima

Tajni sastojak koji svi imamo u kuhinji učiniće da vam sva peciva budu danima mekana i ukusna kao da ste ih tek sad napravili.
Sjajan trik za testo koji mnogi nisu znali. Ovo nije samo još jedan recept – to je trik koji menja način na koji pravite domaće peciva.
Postoje razni recepti i trikovi za različite vrste testa koji omogućavaju i ne tako iskusnim domaćicama da naprave ukusan hleb, pecivo…
Iskusni pekari su otkrili šta oni dodaju u testo kako bi ono imalo savršen ukus i teksturu.
Reč je o sastojku koji svi imaju kod kuće, a to je puter.
Puter se često nalazi u sastojcima za testo, ali ga nikada niste dodavali na ovaj način. Obično se dodajte puter u komadu sobne temperature ili istopljeni puter, a mi vam savetujemo da ga malo pržite pre dodavanja u testo.
Šta treba da uradite?
Stavite puter u tiganj i kada se istopi pržite ga još 7-8 minuta i sve vreme mešajte.
Zatim ga sipajte u neku posudu i ostavite da se ohladi.
U testo dodajte dobijenu smesu i lepo umesite. Peciva će biti neverovatno ukusna i mekana.
Koji još tajni sastojak daje mekoću pecivu?
Niko ne voli da jede ustajalo testo i zato vam otkrivamo fantastičan trik profesionalnih pekara pomoću kojeg će lepinje, hleb i pite biti sveže i po 3 dana.
Dovoljno je da dodate samo jedan sastojak i da vaše pecivo bude savršeno.
On pomaže kod svih vrsta testa, a u pitanju je skrob.
Ako njega dodate u testo, ono će biti prozračnije, lepinje i pite ukusnije i svežije, piše Stvar ukusa.
Ono što je bitno da uradite je da pomešate skrob sa brašnom, pa da tako dodate u testo, a ne da ga dodajete sa nekim drugim sastojcima.
Razmera je 4 šolje brašna = 1 kašika skroba
(Krstarica/Stvar ukusa)
