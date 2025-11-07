Tajni sastojak dodajte kad mesite testo, sva peciva će biti neverovatno ukusna i meka danima

Tajni sastojak pravih pekara. Postoje razni recepti i trikovi za različite vrste testa koji omogućuju i početnicima da naprave ukusna peciva.

Tajni sastojak koji svi imamo u kuhinji učiniće da vam sva peciva budu danima mekana i ukusna kao da ste ih tek sad napravili.

Sjajan trik za testo koji mnogi nisu znali. Ovo nije samo još jedan recept – to je trik koji menja način na koji pravite domaće peciva.

Postoje razni recepti i trikovi za različite vrste testa koji omogućavaju i ne tako iskusnim domaćicama da naprave ukusan hleb, pecivo…

Iskusni pekari su otkrili šta oni dodaju u testo kako bi ono imalo savršen ukus i teksturu.

Reč je o sastojku koji svi imaju kod kuće, a to je puter.

Puter se često nalazi u sastojcima za testo, ali ga nikada niste dodavali na ovaj način. Obično se dodajte puter u komadu sobne temperature ili istopljeni puter, a mi vam savetujemo da ga malo pržite pre dodavanja u testo.

Šta treba da uradite?

Stavite puter u tiganj i kada se istopi pržite ga još 7-8 minuta i sve vreme mešajte.

Zatim ga sipajte u neku posudu i ostavite da se ohladi.

U testo dodajte dobijenu smesu i lepo umesite. Peciva će biti neverovatno ukusna i mekana.

Koji još tajni sastojak daje mekoću pecivu?

Niko ne voli da jede ustajalo testo i zato vam otkrivamo fantastičan trik profesionalnih pekara pomoću kojeg će lepinje, hleb i pite biti sveže i po 3 dana.

Dovoljno je da dodate samo jedan sastojak i da vaše pecivo bude savršeno.

On pomaže kod svih vrsta testa, a u pitanju je skrob.

Ako njega dodate u testo, ono će biti prozračnije, lepinje i pite ukusnije i svežije, piše Stvar ukusa.

Ono što je bitno da uradite je da pomešate skrob sa brašnom, pa da tako dodate u testo, a ne da ga dodajete sa nekim drugim sastojcima.

Razmera je 4 šolje brašna = 1 kašika skroba

(Krstarica/Stvar ukusa)

