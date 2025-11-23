Tajni sastojak koji čini mleveno meso neverovatno sočnim i mekanim

Ovaj trik je savršen za ćuftice, pljeskavice ili sosove sa mlevenim mesom

Priprema mlevenog mesa može delovati jednostavno, ali postoji mali trik koji dramatično poboljšava njegov ukus i teksturu. Dovoljno je dodati jednu namirnicu – sodu bikarbonu – i rezultat je neverovatno sočno i mekano mleveno meso.

Kako to funkcioniše?

Rastvorite prstohvat sode bikarbone u malo vode i umešajte u sirovo mleveno meso. Ostavite da odstoji između 15 i 45 minuta pre kuvanja. Ovaj jednostavan korak menja teksturu mesa: ne postaje gumasto, zadržava prirodnu sočnost i dobija lepu zlatnu boju.

Zašto soda bikarbona deluje?

Hemijska reakcija podiže pH vrednost mesa, sprečavajući vezivanje proteina. To znači da meso zadržava vodu, što rezultira mekoćom i sočnošću koju svi tražimo.

Ovaj trik je savršen za ćuftice, pljeskavice ili sosove sa mlevenim mesom. Ne morate biti profesionalni kuvar – efekat je vidljiv odmah, a priprema traje samo par minuta.

Dodavanje sode bikarbone je mala promena sa ogromnim rezultatom. Nakon ovog saveta, vaše mleveno meso više nikada neće biti suvo i bezukusno.

Saveti za savršeno mleveno meso

Ne preterujte sa sodom – prstohvat je dovoljan.

Ostavite meso da odstoji 15–45 minuta.

Kombinujte sa omiljenim začinima neposredno pre kuvanja.

Pogodno za sve vrste mlevenog mesa – piletinu, govedinu ili svinjetinu.

Uključite ovaj trik u vašu kuhinju i uživajte u mlevenom mesu sočnom i mekanom svaki put, bez napora i komplikacija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com