Tajni sastojak pretvara pasulj iz konzerve u pravi delikates, sigurno ga već imate!

Pasulj iz konzerve može biti brz i jednostavan prilog. Uz jedan sastojak koji mnogi već imaju kod kuće, ukusom se može približiti domaćoj verziji.

Tajni adut je Worcestershire sos, koji jelu daje novu dimenziju i puniji ukus, piše Simply Recipes, a prenosi index.hr.

Worcestershire sos je svestran začin koji produbljuje ukus slanih jela, a posebno dobro pristaje pasulju. Pošto recepti za dorađeni pasulj iz konzerve često uključuju kečap i smeđi šećer, nekoliko kapi ovog sosa daje ravnotežu ukusa. Zahvaljujući izraženim notama koje potiču od inćuna i tamarinda, jelo dobija potrebnu dubinu.

Jednostavna priprema pasulja iz konzerve

Priprema suvog pasulja oduzima dosta vremena, pa je pasulj iz konzerve praktična alternativa. Za ovo jelo biće vam potrebne dve konzerve pasulja koje stavite u posudu za pečenje. Dodajte naseckani luk, nekoliko sitno iseckanih čenova belog luka, malo kečapa i smeđeg šećera, sveže mleveni biber i kašiku Worcestershire sosa.

Po želji, pre pečenja na vrh možete složiti nekoliko traka slanine ili, ako želite dimljeni ukus bez mesa, u smesu dodati kašičicu dimljene paprike. Posudu prekrijte aluminijumskom folijom i pecite oko 45 minuta u rerni zagrejanoj na 175 °C. Već nakon dvadesetak minuta pečenja kućom će se početi širiti prijatan miris.

