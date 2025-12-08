„Tajni trik za mršavljenje“: Žene širom sveta tiganj više ne podmazuju uljem, već ovim

Internet gori zbog novog TikTok trenda koji deli žene širom sveta: neki ga zovu „tajno oružje za mršavljenje“, drugi ga zovu – čista budalaština.
Naime, tajni trik za mršavljenje se sastoji u tome da uzmete sirov krastavac i njime pređete po dnu tiganja ili šerpe – pre nego što počnete da pržite ili kuvate.
To navodno pomaže u mršavljenju „blokiranju kalorija“, „neutralisanju masnoće“ ili, kako mnogi tvrde – „da se hrana ne lepi za vas – nego samo za tiganj.“ Ovaj tajni trik osvojio je žene širom sveta, a pogledajte kako to izgleda u praksi.
@zlatoutegli
Trik za jaja bez ulja 🥒🍳 Detox – kalorije u minus 👌🏻✨ #detox #trik #jaja #krastavac
Zvuči apsurdno? Mnogima i jeste.
Ali druge žene tvrde: „Ne znam kako, ali osećam da radi!“
Placebo ili podsvesna mršavljenje?
Psiholozi imaju objašnjenje – rituali daju osećaj kontrole. Ako trljanje krastavca po tiganju kao trik za nekoga znači da će posle jesti manje, smršati, birati zdravije ili se setiti da ne jede iz dosade – možda zapravo i „radi“, prenosi ona.rs.
Ali – ne zato što krastavac ima moć. Već zato što um veruje.
Reakcije su podeljene: od „Bravo, kraljice!“ do „Šta vi radite sa životom?“
Komentari po društvenim mrežama ne prestaju da pristižu:
„Ako ti krastavac pomaže da smršaš, možda ti i šerpa daje savete za ljubav!“
„Ne osuđujem, bolje i ovo nego da pijete praškove iz Kine.“
„U svakom stanu moraš imati jedan krastavac za salatu, jedan za tiganj i jedan – pa zna se!“ 😅
„Ljudi su nekad išli kod nutricioniste. Danas trljaju povrće po sudovima.“
