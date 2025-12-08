„Tajni trik za mršavljenje“: Žene širom sveta tiganj više ne podmazuju uljem, već ovim

Internet gori zbog novog TikTok trika koji je podelio žene širom sveta, a vi otkrijte da li i koliko ima li istine u tome

Internet gori zbog novog TikTok trenda koji deli žene širom sveta: neki ga zovu „tajno oružje za mršavljenje“, drugi ga zovu – čista budalaština.

Naime, tajni trik za mršavljenje se sastoji u tome da uzmete sirov krastavac i njime pređete po dnu tiganja ili šerpe – pre nego što počnete da pržite ili kuvate.

To navodno pomaže u mršavljenju „blokiranju kalorija“, „neutralisanju masnoće“ ili, kako mnogi tvrde – „da se hrana ne lepi za vas – nego samo za tiganj.“ Ovaj tajni trik osvojio je žene širom sveta, a pogledajte kako to izgleda u praksi.

Zvuči apsurdno? Mnogima i jeste.

Ali druge žene tvrde: „Ne znam kako, ali osećam da radi!“

Placebo ili podsvesna mršavljenje?

Psiholozi imaju objašnjenje – rituali daju osećaj kontrole. Ako trljanje krastavca po tiganju kao trik za nekoga znači da će posle jesti manje, smršati, birati zdravije ili se setiti da ne jede iz dosade – možda zapravo i „radi“, prenosi ona.rs.

Ali – ne zato što krastavac ima moć. Već zato što um veruje.

Reakcije su podeljene: od „Bravo, kraljice!“ do „Šta vi radite sa životom?“

Komentari po društvenim mrežama ne prestaju da pristižu:

„Ako ti krastavac pomaže da smršaš, možda ti i šerpa daje savete za ljubav!“

„Ne osuđujem, bolje i ovo nego da pijete praškove iz Kine.“

„U svakom stanu moraš imati jedan krastavac za salatu, jedan za tiganj i jedan – pa zna se!“ 😅

„Ljudi su nekad išli kod nutricioniste. Danas trljaju povrće po sudovima.“

