„Tečno“ testo za picu: Odlično, a sprema se za 5 minuta

Tečno testo za picu eliminiše mešenje i drastično štedi vreme. Probajte ovaj recept za savršen, brz jutarnji obrok bez prljavih sudova!

Svi mi volimo topao, mirisan doručak, ali retko ko ima vremena za dugo stajanje pored šporeta. Tečno testo za picu rešava i to jer mešenje svodi na minimum. Ceo postupak svodi se na obično sjedinjavanje sastojaka u jednoj posudi, bez upotrebe miksera ili posebnih kulinarskih veština.

Šta je zapravo tečno testo za picu?

To je retka smesa bez kvasca koja se muti žicom ili običnom kašikom za svega nekoliko minuta. Ne zahteva narastanje niti prljanje ruku, već se direktno izliva u kalup pre dodavanja nadeva i pečenja.

Kada se probudite gladni i želite brz obrok, brza pica bez mešenja testa pruža ukus sličan onom iz omiljene picerije, uz minimum truda. Nema frustracija oko kidanja kora. Sve radite direktno, a finalni ukus ostaje izuzetno bogat, vazdušast i mekan.

Recept za brzo testo za picu koje uvek uspeva

Pravi ključ savršenog rezultata krije se u preciznoj razmeri tečnih i suvih sastojaka. Previše dodato brašna učiniće podlogu tvrdom i gumenom, dok će primetan manjak brašna rezultirati gnjecavom i nepečenom sredinom. Pripremite sledeće namirnice za podlogu, pri čemu kao standardna mera služi čaša od tačno 200 mililitara:

3 cela jaja srednje veličine

3 pune čaše običnog mleka

2 čaše belog pšeničnog brašna

2 supene kašike suncokretovog ulja

1 ravna kašičica soli

Pola kašičice kvalitetnog praška za pecivo

Za punjenje i aromatični preliv pripremite sledeće sastojke po svom ličnom izboru:

Gusti kečap ili bogati domaći paradajz sos

Kvalitetan topljeni sir ili rendanu mocarelu

Šunku, ljutu kobasicu ili seckani suvi vrat

Malo suvog origana za prepoznatljiv miris

Kako se pravilno sjedinjavaju sastojci

U dubljoj posudi umutite jaja, pa dodajte mleko i ulje. Umešajte brašno sa praškom za pecivo i solju. Mutite dok vaša tečna smesa za picu ne postane glatka bez grudvica. Obilno podmažite pleh prečnika 28 centimetara uljem, pospite sa malo brašna i izlijte masu. Nanesite sos od paradajza, pa stavite u rernu na nekoliko minuta dok površina ne uhvati koricu.

Izvadite vruć pleh iz rerne, bogato poređajte topljeni sir, odabrano suhomesnato meso i suvi origano, pa brzo vratite na finalno pečenje dok sir ne počne rastegljivo da se razvlači i dobije lepu rumenu boju. Vaša ukusna brza pica iz tiganja ili rerne sada je potpuno spremna za toplo sečenje i brzo posluživanje.

Gde grešite tokom pripreme i pečenja

Ljudi su navikli na čvrsta testa, pa misle da testo u tečnom stanju mora biti gusto. Ako preterate sa brašnom, pečena podloga gubi mekoću i postaje tvrda. Pratite mere iz recepta i ne brinite ako je smesa retka. Toplota brzo spoji elemente i stvori mekanu strukturu kore.

Pored toga, strogo izbegavajte stavljanje previše vlažnih i tečnih sastojaka na sam vrh pre onog bitnog prvog, kratkog pečenja. Ako odmah u startu stavite veliku gomilu svežeg povrća, poput pečuraka ili svežeg paradajza koje u toku pečenja pušta veliku količinu vode, sama sredina testa neizbežno će ostati gnjecava i potpuno sirova. Zato obavezno prvo blago zapecite osnovnu tečnu masu samo sa malo namazanog sosa pre dodavanja bogatih nadeva.

Ovakav pametan pristup menja pravila igre. Zaboravite klasično mešenje, jer brzo testo za picu čuva dragoceno jutarnje vreme pre posla. Izbeći ćete hrpe masnog posuđa, a na stolu ćete imati preukusan topao obrok koji svi obožavaju.

Zanima nas vaša verzija ovog jutarnjeg specijaliteta! Koji je vaš omiljeni tajni nadev kada pravite ovakve brze i ukusne obroke, i da li ste već negde u prošlosti isprobali slične varijante doručka?

Da li se tečno testo za picu lepi za pleh?

Neće se zalepiti ukoliko dno obilno podmažete suncokretovim uljem i pospete tankim slojem brašna pre nego što izlijete masu.

Koji sir se najbolje topi na brzoj pici?

Kvalitetna mocarela i blagi kačkavalj daju najbolje rezultate jer se ravnomerno tope i stvaraju elastičnu strukturu bez curenja viška masnoće.

Može li se smesa za picu ostaviti u frižideru?

Smesu možete umutiti uveče, pokriti prijanjajućom folijom i bezbedno čuvati u frižideru do jutra kako biste maksimalno ubrzali samu pripremu doručka.

