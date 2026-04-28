Teflon, keramika, inox ili liveno gvožđe: Evo koji tiganj je zaista najzdraviji za pripremu hrane

Najzdraviji tiganj nije isti za svako jelo. Uporedite liveno gvožđe, inox i keramiku i odmah izaberite onaj najbolji za kuhinju.

Najzdraviji tiganj za većinu kuhinja nije teflon, već dobar inox ili liveno gvožđe. Presudna razlika krije se u detalju koji mnogi previde.

Ako tražite najzdraviji tiganj, onda gledajte materijal, temperaturu i stanje površine. Najbolji tiganj nije isti za jaja, palačinke i biftek. Za svakodnevno dinstanje najbolji izbor su inox (bez vidljivih oštećenja) i liveno gvožđe, dok nelepljivi tiganj ima smisla samo na nižoj do srednjoj temperaturi.

Koji je najzdraviji tiganj?

Za većinu jela, najbolji izbor su inox i liveno gvožđe, jer nemaju osetljiv premaz i dobro podnose jaku toplotu.

Najbolji tiganj za kuvanje zavisi od temperature

Nije svaki zdrav tiganj dobar za svaki šporet. Kada pečete na jakoj vatri, inox i liveno gvožđe rade posao bez drame. Keramički premaz brže slabi, a PTFE traži nežniji režim i ne trpi prazno pregrevanje.

Inox uzmite ako želite svestran tiganj koji dobro podnosi visoku temperaturu i kiselu hranu

Liveno gvožđe birajte za meso, krompir i jela koja traže jaku koricu

Keramički tiganj čuvajte za lagana jela i brza prženja, ne kao večan komad

PTFE tiganj ostavite za jaja i palačinke, ali samo dok je premaz potpuno čitav

Mnogi greše pa kupuju jedan tiganj za sve i onda im je tiganj kriv umesto pogrešne upotrebe.

Kada bezbedan tiganj postaje loš izbor

Oštećen premaz, duboke ogrebotine i stalno pregrevanje menjaju karakteristike tiganja vremenom. Bezbedan tiganj prestaje to da bude kada ga koristite van namene. Ako je nelepljiva površina izgrebana ili se ljušti, menjajte tiganj bez odlaganja. Kod PTFE premaza najveći problem nije normalno kuvanje, već prazna, prejaka ringla.

Kako da izaberete tiganj za zdravu pripremu

Ako kuvate svaki dan, tražite deblje dno, ravnu bazu i ručku koja ne klima. Tiganj za zdravu pripremu hrane ne traži samo dobar materijal, već i malo brige oko održavanja i pripreme: drvenu ili silikonsku varjaču, srednju vatru i pranje bez grubog ribanja.

Kod livenog gvožđa postoji još jedan plus. U radu iz časopisa „Journal of the American Dietetic Association“, istraživanje o sadržaju gvožđa u hrani kuvanoj u gvozdenim sudovima pokazalo je da kiselost namirnice, vlaga i vreme kuvanja menjaju koliko gvožđa prelazi u hranu. Naravno, to ne znači da je takav tiganj zamena za pravu terapiju.

Greška zbog koje i skup tiganj brzo propada

Najčešća greška je jaka vatra od prve sekunde. Druga je pranje hladnom vodom dok je tiganj usijan. Treća je metalna viljuška po premazu. Vaše posuđe za kuvanje onda samo lepi hranu i tera vas da dodajete više masnoće nego što ste planirali.

Ako želite kratak odgovor, najzdraviji tiganj za većinu domaćinstava je inox, a odmah iza njega liveno gvožđe za visoku temperaturu. Keramiku uzmite samo ako prihvatate kraći vek, a nelepljivi tiganj čuvajte za osetljivu hranu i mirniju vatru.

Koji tiganj je najbolji za jaja i palačinke?

Neoštećen nelepljivi tiganj najlakše radi posao, ali ga koristite na srednjoj ili nižoj temperaturi.

Da li je keramički tiganj zdraviji od teflonskog?

Nije automatski zdraviji. Često deluje bezbednije, ali i keramički premaz s vremenom popušta i traži pažljivo korišćenje.

Da li liveno gvožđe rđa ako ga perem deterdžentom?

Može da zarđa ako ga ostavite mokrog. Operite ga kratko, osušite odmah i tanko premažite uljem.

Koji tiganj za pripremu hrane vi najviše koristite?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com