Testenina će biti kremastija i sočnija ako sos pripremite ovim redosledom, tajna je u jednom postupku

Redosled kojim pravite sos i spajate ga sa testeninom je veoma bitan za ukus. U jednom postupku skoro svi pogreše. Testenina će biti kremastija ako sos pripremate ovim redosledom

Ako vam se sos za testeninu često pokaže previše redak, mastan ili se ne meša dobro sa testeninom, problem možda nije u sastojcima, već u redosledu kojim ih dodajete

Prilikom pripreme testenine, mnogi ljudi prvo završe sa sosom, zatim ocede testeninu, a na kraju samo sve sjedine na tanjiru ili u loncu.

Baš tu često nastaje problem, jer sos tada nema vremena da se pravilno pomeša sa testeninom i ne dobije tu punu, kremastu teksturu koju svi vole.

Za bolje rezultate, važno je pripremiti sos tako da završna faza uključuje samu testeninu. Drugim rečima, sos ne bi trebalo da čeka testeninu, već testenina treba da završi u sosu dok je još vruća i sa malo skrobne vode u kojoj se kuvala. Testenina će tako biti kremastija i sočnija, baš onakva kakvu mnogi vole.

Ključ je u završnom blendiranju

Kada je sos skoro gotov, testeninu treba direktno prebaciti u tiganj ili lonac sa sosom, umesto da je potpuno ocedite i ostavite sa strane. Zatim se doda malo vode u kojoj se kuvala, koja, zahvaljujući skrobu, pomaže da se sve poveže u glađu, kremastiju celinu.

Ovaj korak pravi razliku između sosa koji samo prekriva testeninu i onog koji se lepo vezuje za nju. Ako se sve kratko promeša na laganoj vatri, tekstura postaje punija, svilenkastija i ujednačenija.

Ne dodajte sastojke nasumično

Kod kremastih sosova, redosled je posebno važan. Ako koristite kremu, sir, puter ili parmezan, najbolje je da ih dodate pred kraj, kada je osnova sosa već stabilna. U suprotnom, sos može da se odvoji, postane težak ili izgubi glatkoću.

Isto važi i za tvrde sireve, koji se najbolje tope kada se sklone sa vatre i postepeno umešaju. Ovo rezultuje mnogo nežnijim i harmoničnijim rezultatom.

Mala promena pravi veliku razliku

Najjednostavnije rečeno, redosled bi trebalo da izgleda ovako:

prvo pripremite bazu za sos, zatim dodajte testeninu direktno u sos, dodajte malo vode u kojoj se kuvala, a kremaste sastojke dodajte na samom kraju.

Na ovaj način, sve se sjedinjuje u kompaktnije i testenina će biti sočnija i ukusnija..

