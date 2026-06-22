Testo bez kvasca koje se ne mesi, a naraste za 5 minuta: bakin trik sa jogurtom koji vam pravi najmekšu pogaču ikada

Testo bez kvasca koje se ne mesi diže se istog trena kad pomešate sastojke. Pet minuta i topla pogača je na stolu. Probajte odmah.

Testo bez kvasca koje se diže onog trenutka kad pomešate jogurt i prašak za pecivo, bez ijednog minuta čekanja. Nema buđenja kvasca, nema mešenja, nema dva sata gledanja u posudu prekrivenu krpom. Pet minuta priprema, dvadeset pečenje, i pogača je na stolu. Ako vas je do sada od domaćeg peciva odbijala sama pomisao na fermentaciju, ovaj recept menja pravila.

Zašto ovo testo raste, a nema ni zrno kvasca

Tajna nije u biologiji, nego u hemiji. Kiselina iz jogurta sretne bazu iz praška za pecivo i nastaje ugljen-dioksid. Taj gas trenutno diže smesu. Kvascu treba sat ili dva da uradi isti posao, a ovde se sve dešava odmah i nastavlja u rerni, jer toplota ubrzava reakciju. Zato je brzo testo bez kvasca spremno za rernu čim ga sjedinite.

Recept za najbržu pogaču na svetu

Osnova je toliko jednostavna da ćete je zapamtiti iz prvog puta. Radi za pogaču, lepinje i pancerote.

3 šolje pšeničnog brašna (tip 400 ili 500)

200 ml jogurta, što masniji, to bolje, ili kisele pavlake

1 puna kesica (12 g) praška za pecivo

1 kašičica soli

2 do 3 kašike ulja

Prvo pomešajte suve sastojke. Brašno, prašak i so moraju biti ravnomerno raspoređeni, inače ćete osetiti gorak ukus praška na pojedinim mestima. Dodajte jogurt i ulje, pa rukom ili viljuškom brzo spojite sve u grubo, malo lepljivo testo. Ne mesite ga kao klasično testo. Previše rada budi gluten i pogača ispadne tvrda kao guma.

Prebacite na pobrašnjenu površinu, oblikujte i pecite na 180 do 200 stepeni, oko 20 do 30 minuta, dok ne porumeni.

Šta je testo bez kvasca koje uvek uspeva

Testo bez kvasca diže se reakcijom kiseline i sode, bez fermentacije. Isti princip vekovima koriste irski soda hleb i mnoga seoska peciva nastala onda kad kvasac nije bio pri ruci. Provereno, ne mistika.

Trikovi iz bakine kuhinje koje malo ko zna

Gušći i masniji jogurt daje mekšu pogaču. Ako nemate jogurt, pomešajte mleko sa kašičicom sirćeta i ostavite pet minuta, dobijate domaći buttermilk. Dodajte kašičicu šećera uz so, iako je testo slano. Šećer pomaže korici da se karamelizuje i dobije zlatnu boju.

Za lakšu, vazdušastiju verziju zamenite jogurt kiselom gaziranom vodom i dodajte malo više ulja. Tekstura podseća na testo za krofne. Ostatak lepinja sutradan kratko podgrejte u rerni, umotan u foliju, i biće kao sveže.

Koliko vremena zaista uštedite

Klasično testo sa kvascem traži dva dizanja, najmanje sat i po do dva sata. Pogača bez kvasca počinje da raste istog trena. Računica je jasna: vreme pripreme kraće za oko 75 odsto. Topli zalogaj na stolu pre nego što gosti stignu do vrata.

Mogu li ovo testo da koristim za picu?

Da, ali kora ispada deblja i pufnastija. Za tanku i hrskavu picu smanjite prašak za pecivo za trećinu.

Zašto testo ima ukus na prašak za pecivo?

Suvi sastojci nisu dovoljno pomešani ili je izostala kisela komponenta. Jogurt ili kisela voda neutrališu taj ukus.

Sme li da se mesi mikserom?

Ne. Mikser razvija gluten i testo postaje žilavo. Kratko mešanje rukom uvek daje mekšu pogaču.

Koju ćete prvu napraviti, klasičnu pogaču ili lepinje za roštilj? Napišite u komentarima da li vam je testo nekad ispalo tvrdo i šta mislite da je pošlo naopako.

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