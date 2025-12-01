Testo vam se lepi? Dodavanje brašna nije rešenje – ovo je prava caka koju pekari kriju

Testo vam se lepi? Dodavanje brašna nije rešenje – otkrijte jednostavan trik koji čini testo savršeno glatkim i spremnim za oblikovanje.

Testo vam se lepi za ruke? Ako ste ikada pokušali da umesite hleb, kiflice ili pitu, sigurno znate onaj trenutak kada se testo uporno lepi za ruke, sto ili oklagiju.

Prva reakcija većine ljudi je da dodaju još brašna. Ali istina je da time često pravimo grešku – testo postaje tvrdo, suvo i gubi onu mekoću zbog koje ga volimo. Postoji mnogo bolji trik, jednostavan i provereno efikasan.

Trik sa uljem

Umesto da posegnete za brašnom, namažite ruke i radnu površinu sa par kapi ulja. Tanki sloj masnoće stvara zaštitni film i sprečava da se testo zalepi, a pritom mu daje dodatnu elastičnost. Ovaj trik koriste i profesionalni pekari, jer testo ostaje glatko, a krajnji proizvod mekši i ukusniji. Dakle, sledeći put kada se pitate zašto vam se testo lepi, setite se da rešenje nije u brašnu, već u ulju.

Odmaranje testa

Još jedna alternativa je da testo ostavite da odmori 10–15 minuta pre oblikovanja. Tokom tog vremena gluten se opušta, a testo postaje podatnije. Ako radite sa kvascem, ovo odmaranje je i prirodan deo procesa, pa ga ne preskačite. Takođe, možete koristiti silikonsku podlogu – ona je praktična, lako se pere i sprečava lepljenje bez dodatnih trikova.

Najčešća pitanja o testu koje se lepi

1. Zašto se testo lepi?

– Najčešće zbog previše vlage ili nedovoljno razvijenog glutena.

2. Da li je brašno uvek loše rešenje?

– Dodavanje brašna može pomoći u malim količinama, ali često vodi do tvrdog testa.

3. Koji je najbolji trik da se testo ne lepi?

– Namažite ruke i površinu uljem – jednostavno, brzo i efikasno.

4. Mogu li koristiti maslac umesto ulja?

– Da, maslac daje dodatnu aromu, ali ulje je neutralnije i praktičnije.

Kada testo vam se lepi, nemojte panično dodavati brašno. Umesto toga, isprobajte trik sa uljem ili pustite testo da odmori. Rezultat će biti mekano, glatko i savršeno za oblikovanje. Ovi mali saveti čine veliku razliku – jer dobra kuhinja počinje od sitnih, ali pametnih trikova.

