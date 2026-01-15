Testo vam se redovno lepi? Dodavanje brašna nije rešenje – ova caka je mnogo bolja

Testo vam se redovno lepi? Dodavanje brašna nije rešenje – otkrijte trik koji čini testo savršeno glatkim i spremnim za oblikovanje.

Ako mesite domaći hleb ili kiflice, sigurno znate onaj trenutak kada testo redovno počne da vam se lepi za ruke i sto.

Većina tada pravi istu grešku i dodaje još brašna, čime testo postaje tvrdo i suvo. Umesto da pokvarite mekoću peciva, primenite trik profesionalnih pekara – ova caka je jednostavnija, a rezultat je savršeno elastično testo koje se više ne lepi.

Trik sa uljem

Umesto da posegnete za brašnom, namažite ruke i radnu površinu sa par kapi ulja. Tanki sloj masnoće stvara zaštitni film i sprečava da se testo zalepi, a pritom mu daje dodatnu elastičnost. Ovaj trik koriste i profesionalni pekari, jer testo ostaje glatko, a krajnji proizvod mekši i ukusniji. Dakle, sledeći put kada se pitate zašto vam se testo lepi, setite se da rešenje nije u brašnu, već u ulju.

Odmaranje testa

Još jedna alternativa je da testo ostavite da odmori 10–15 minuta pre oblikovanja. Tokom tog vremena gluten se opušta, a testo postaje podatnije. Ako radite sa kvascem, ovo odmaranje je i prirodan deo procesa, pa ga ne preskačite. Takođe, možete koristiti silikonsku podlogu – ona je praktična, lako se pere i sprečava lepljenje bez dodatnih trikova.

Najčešća pitanja o testu koje se lepi

Zašto se testo lepi?

Najčešće zbog previše vlage ili nedovoljno razvijenog glutena.

Da li je brašno uvek loše rešenje?

Dodavanje brašna može pomoći u malim količinama, ali često vodi do tvrdog testa.

Koji je najbolji trik da se testo ne lepi?

Namažite ruke i površinu uljem – jednostavno, brzo i efikasno.

Mogu li koristiti maslac umesto ulja?

Da, maslac daje dodatnu aromu, ali ulje je neutralnije i praktičnije.

Kada testo vam se redovno lepi, nemojte panično dodavati brašno. Umesto toga, isprobajte trik sa uljem ili pustite testo da odmori. Rezultat će biti mekano, glatko i savršeno za oblikovanje. Ovi mali saveti čine veliku razliku – jer dobra kuhinja počinje od sitnih, ali pametnih trikova.

