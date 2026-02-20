Savršeno testo za picu je osnova svake domaće pice. Mekano je iznutra, a hrskavo spolja, i omogućava da svaki preliv zasija.

Testo za picu koje svima uspeva – mekano je kao duša, poznati kuvar otkriva koji sastojak je tajna.

Savršeno testo za picu po Džejmi Oliverovom receptu, mekano i hrskavo.

Savršeno testo za picu je ključ ukusne domaće pice. Po ovom receptu Džejmi Olivera, testo je mekano, hrskavo i jednostavno za pripremu čak i kod početnika.

Priprema idealnog testa za picu po Džejmi Oliverovom receptu je jednostavna i dostupna svima. Ovaj recept kombinuje osnovne sastojke i pažljivo balansira vreme dizanja, čime se dobija mekano, a opet hrskavo testo koje je dobra osnova za sve vrste pice, prenosi novosti.rs.

Sastojci:

500 g brašna

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

7 g suvog kvasca (ili 15 g svežeg)

325 ml mlake vode

2 kašičice maslinovog ulja

Priprema:

Suvi kvasac pomešati sa šećerom u mlakoj vodi i ostaviti 10 minuta dok se ne stvore mehurići. Svež kvasac izmrviti i pomešati sa vodom. U velikoj činiji pomešati brašno i so, napraviti udubljenje i u njega sipati kvasac sa vodom i maslinovo ulje.

Postepeno dodavati tečne sastojke u brašno i mesiti oko 10 minuta dok testo ne postane glatko i elastično.

Staviti testo u nauljenu činiju, pokriti krpom i ostaviti da se diže na toplom mestu oko 1 sat dok ne udvostruči volumen.

Nakon što testo naraste, podeliti ga na željeni broj delova, razviti u krugove i prebaciti na papir za pečenje.

Dodati preliv po želji i peći u prethodno ugrejanoj rerni na 250°C oko 10–12 minuta, dok korica ne postane zlatno smeđa i hrskava.

Ovaj jednostavan recept za testo za picu garantuje da će svaka domaća pica biti prava mala kulinarska senzacija, spremna da impresionira porodicu i prijatelje. Čak i početnici mogu postići prave profesionalne rezultate, jer je testo prilagodljivo i lako se oblikuje.

Eksperimenti sa različitim prelivima dodatno podižu uživanje u pripremi i degustaciji, čineći svaku picu jedinstvenom. Uživanje u sopstvenoj, savršeno pripremljenoj pici nikada nije bilo lakše.

Prijatno!

