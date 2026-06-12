Tikvice u testu na starinski način: jedna greška kod ceđenja upropasti celo jelo, a skoro svi je prave

Tikvice u testu na starinski način spremaju se za sat vremena od pet sastojaka. Probajte recept i napravite zlatnu koricu još večeras.

Tikvice u testu na starinski način padaju ili stoje na jednom potezu, a to nije ni testo ni sir. To je ceđenje. Ako rendane tikvice ne iscedite do kraja, smesa pusti vodu u rerni i dobijete vlažnu, gnjecavu sredinu umesto zlatne korice. Zato se zaustavite baš na tom koraku, jer ostatak ide lako.

Ovo je jelo koje je nekada stajalo na svakoj letnjoj trpezi. Pet jaja, kilo tikvica, malo sira i brašna, a izlazi nešto što nahrani osmočlanu porodicu. Najbolje od svega, sve to već imate u frižideru.

Zašto ovaj recept za tikvice u testu i dalje pobeđuje

Spoj rendanih tikvica i domaćeg sira daje sočnu sredinu, a vrelo ulje na dnu posude stvara koricu koja krcka. Tajna je u zagrejanom ulju, ne u količini brašna. Kad testo dodirne vrelu mast, odmah se zapeče i ne upija ulje u sebe.

Birajte mlade tikvice sa tankom korom i sitnim semenkama. One su nežnije i puste manje vode od prezrelih. Krupne tikvice sa tvrdim semenkama ostavite za neko drugo jelo.

Sastojci za pečene tikvice sa sirom

1 kg tikvica

300 g sira

5 jaja

2 šoljice mleka

2 šoljice ulja

1 prašak za pecivo

so po ukusu

brašno po potrebi

Količine su za 6 do 8 porcija. Vreme pripreme je oko 25 minuta, pečenje traje 35 do 40 minuta.

Kako se prave tikvice u testu korak po korak

Tikvice oljuštite, operite i krupno izrendajte. Posolite ih i ostavite nekoliko minuta da puste tečnost. Zatim ih rukama dobro iscedite, što suvlje to bolje.

U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte izgnječeni sir, oceđene tikvice, mleko i nešto više od pola ulja. Ubacite prašak za pecivo i so. Postepeno dodajte brašno dok ne dobijete gusto testo. Treba da bude ređe od testa za krofne, ali gušće od smese za palačinke.

U vatrostalnu posudu sipajte deblji sloj ulja i stavite je kratko u zagrejanu rernu. Kad se ulje dobro ugreje, pažljivo izlijte testo unutra. Pecite na jakoj temperaturi dok površina ne dobije zlatnosmeđu koricu.

Šta su tikvice u testu na starinski način

To je pečeno letnje jelo od rendanih tikvica, sira, jaja i brašna, koje se peče u rerni do zlatne korice. Služi se hladnije, isečeno na kocke ili trouglove, uz kiselo mleko ili jogurt.

Uz šta se služe i gde ljudi najviše greše

Izvadite jelo i ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi pre nego što ga sečete. Vruće se raspada, mlako se seče čisto. Poslužite uz kiselo mleko, jogurt ili pavlaku.

Najčešća greška, posle slabog ceđenja, jeste vađenje iz rerne prerano. Sredina mora biti potpuno pečena, inače se trougao slegne čim zaseče nož. Druga greška je hladno ulje na dnu, koje testo upije i jelo postane masno.

Kako da iscedite tikvice da jelo ne bude vodnjikavo?

Posolite izrendane tikvice, sačekajte pet minuta i stisnite ih rukama ili kroz čistu krpu. So izvuče vodu, a vi je samo isterate napolje.

Mogu li tikvice u testu da se prave bez sira?

Mogu, ali sir daje sočnost i slan ton. Bez njega dodajte jedno jaje više i malo više soli da ukus ne bude bljutav.

Koliko se dugo čuva ovo jelo?

U frižideru izdrži dva do tri dana u zatvorenoj posudi. Mnogi tvrde da je sutradan, hladno, još bolje nego toplo.

Vi i dalje cedite tikvice nadlanicom ili imate neki trik iz kuće koji radi bolje? Napišite u komentarima kako vi to radite

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com