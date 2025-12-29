Tipovi pšeničnog brašna: Evo kada se tačno koristi tip 400, a kada tip 500

Da li ste znali da tipovi pšeničnog brašna određuju uspeh vašeg jela? Naučite razliku između T-400 i T-500 i pretvorite svako pecivo u remek-delo.

Da postoje različiti tipovi pšeničnog brašna verovatno svi znamo, ali koja se tačno vrsta za šta koristi nije uvek najjasnije. Da li ste nekada stajali u kuhinji, razočarani što kiflice nisu narasle onako kako ste zamislili, iako ste pratili recept do poslednjeg slova? Tajna često nije u vašoj veštini mešenja, već u osnovnom sastojku koji ste odabrali. Upravo tipovi pšeničnog brašna diktiraju teksturu, ukus i konačan uspeh svakog vašeg kulinarskog poduhvata, bilo da pravite vazdušaste krofne ili hrskavi domaći hleb.

Šta nam govore oznake na pakovanju?

Kada se nađete pred rafom u prodavnici, brojevi poput T-400 ili T-500 mogu delovati zbunjujuće. Ovi brojevi označavaju količinu pepela, odnosno mineralnih materija u brašnu. Jednostavno rečeno: što je broj manji, brašno je belje, ima manje ljuske zrna i samim tim manje minerala, ali poseduje bolja svojstva za formiranje glutenske mreže. Različiti tipovi pšeničnog brašna imaju različitu namenu i zato je ključno znati kada se koji koristi.

Najčešća greška koju mnogi prave jeste korišćenje istog brašna za sve – od zgušnjavanja sosa do pravljenja slavskog kolača. Da bi vaša trpeza bila savršena, potrebno je razumeti nijanse.

Tajna koju pekari kriju: Koje brašno za šta služi?

T-400 (Ekstra belo) : Ovo je kralj finih peciva. Zbog niskog sadržaja pepela, ono je izrazito belo i idealno za dizana testa. Koristite ga za krofne, mekike, biskvite i slavske kolače. Dolazi u dve varijante: meko (za hleb i peciva) i oštro (za njoke, prhka testa i kreme).

: Ovo je kralj finih peciva. Zbog niskog sadržaja pepela, ono je izrazito belo i idealno za dizana testa. Koristite ga za krofne, mekike, biskvite i slavske kolače. Dolazi u dve varijante: (za hleb i peciva) i (za njoke, prhka testa i kreme). T-500 (Belo brašno): Poznato kao „namensko“ brašno. Ovi tipovi pšeničnog brašna su najbolji za klasičan beli hleb, pice, štrudle i kroasane. Ima nešto grublju strukturu od tipa 400, ali daje testu potrebnu elastičnost.

Poznato kao „namensko“ brašno. Ovi tipovi pšeničnog brašna su najbolji za klasičan beli hleb, pice, štrudle i kroasane. Ima nešto grublju strukturu od tipa 400, ali daje testu potrebnu elastičnost. T-850 (Polubelo brašno): Ako želite hleb punijeg ukusa i sa više nutrijenata, ovo je pravi izbor. Sadrži više vitamina i minerala, a peciva napravljena od njega ostaju duže sveža.

Ne zaboravite zdraviju alternativu

Integralna brašna (T-1100 i T-1600) sadrže celo zrno pšenice i najbogatija su vlaknima, vitaminom E i B kompleksom. Iako su najzdravija, ona su „teška“ za mešenje. Kvasac teže diže ovakvo testo, pa je pekarski trik da se ovi tipovi pšeničnog brašna uvek mešaju sa belim brašnom u razmeri pola-pola kako bi se dobila optimalna mekoća uz bogat nutritivni sastav.

Magija iz rerne počinje pravim izborom

Miris svežeg peciva je sinonim za dom, sigurnost i toplinu. Sada kada znate koji su pravi tipovi pšeničnog brašna za vaše omiljene poslastice, nema razloga za strah od kulinarskog neuspeha. Zasučite rukave, odaberite pravu vrećicu sa police i iznenadite svoje ukućane pecivom koje se ne zaboravlja. Vaša kuhinja čeka na novu majstoriju!

