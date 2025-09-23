To je recept za starinsko jelo u kome je i sam Karađorđe uživao: Ukusno je kao duša a treba vam samo nekoliko sastojaka

Jeste li ikad čuli za papulu?

Recept za starinsko jelo u kome je i sam Karađorđe uživao – pravi se lako, a ukusno je kao duša – treba vam samo nekoliko sastojaka!

Da li ste čuli za medžganik? Ovo starinsko jelo, poznato i kao papula ili meljani pasulj, bilo je omiljeno Karađorđu, a priprema se od svega nekoliko jednostavnih sastojaka.

Pasulj je oduvek bio jedna od osnovnih namirnica u domaćinstvima, zahvaljujući svojoj hranljivosti i pristupačnosti. Naši preci su ga često kuvali, a medžganik je jedan od tradicionalnih načina pripreme koji je danas pomalo zaboravljen.

Ovo jelo se pravi tako što se pasulj dobro raskuva, zatim izgnječi u glatku smesu. Kaže se da je Karađorđe svoju papulu nosio o pojasu, spakovanu u pljosnatoj drvenoj posudi sa poklopcem. Iako se može praviti od bilo koje vrste pasulja, beli pasulj se smatra najboljim izborom.

Na salašima se posna papula tradicionalno pripremala za Badnje veče, a i danas se u mnogim domovima služi kao predjelo na posnim slavama. Potrebno vam je samo nekoliko osnovnih sastojaka koje gotovo uvek imate u kuhinji.

Sastojci:

– 500 grama belog pasulja tetovca

– 2 glavice crnog luka

– 2 čena belog luka

– 2 dl ulja

– aleva paprika

– biber

– so

Priprema:

Potopite beli pasulj u vodu da prenoći. Ocedite ga, staviti drugu vodu da se kuva, kad provri ponovo ocediti. Prelijte novom mlakom vodom i nastavite sa kuvanjem. Skuvan pasulj procedite i ispasirajte.

Pasulj začinite solju i biberom, dodajte malo vode u kojoj se kuvao i izmiksajte, kako biste dobili finu glatku masu.

Očistite i sitno iseckajte crni luk i beli luk. Propržite ih na ulju a zatim dodajte izmiksan pasulj. Ukoliko ne volite beli luk možete i bez njega da pripremite ovo jelo.

Promešajte, kratko propržite i dodajte dve kašičice aleve paprike. Vodite računa da paprika ne pregori jer će poprimiti gorak ukus. Papula se služi hladna. Servira se na tacni ili u malo dubljoj posudi sa mladim crnim lukom ili kiselim kupusom. Pržene kriške kvalitetne slanine su odlična kombinacija uz ovo lepo, starinsko jelo.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(citymagazine.rs)

