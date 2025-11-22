To je savršen ručak: Brzo se pravi a trebaju vam samo jaja, krompir i jedan poseban sastojak za završni šmek (video)

To je savršen ručak – brzo se pravi a trebaju vam samo jaja, krompir i jedan poseban sastojak za završni šmek.

Ako vam ponestaje inspiracije za kuvanje, ovaj recept za ručak će vas oduševiti jer ovako nešto sigurno niste ranije pripremali!

Potrebno je:

– 1kg očišćenog krompira

– ulje, so, suvi začin, biber, origano

– 5 do 6 jaja zavisi od veličine

– 100ml mleka

– par kobasica po vašem ukusu

Priprema: Oljuštite i isecite krompir i stavite ga u tepsiju. Preko stavite začine i izmešajte. U činiju izmešajte jaja i mleko pa sve to prelijte preko krompira. Na vrh stavite kobasice i sve zapecite u rerni na 200 stepeni Celzijusa oko pola sata.

Ovaj jednostavan, ali izuzetno ukusan ručak dokazuje da za dobar obrok nije potrebno mnogo sastojaka. Kombinacija krompira, jaja i kobasica stvara savršenu ravnotežu ukusa, dok mleko daje jelu mekoću i bogatstvo. Savršen je izbor kada želite nešto brzo, zasitno i domaće, a miris koji se širi iz rerne probudiće apetit celoj kući. Idealno za dane kada nemate mnogo vremena, ali ipak želite da se svi za stolom oduševe.

Prijatno i javite nam kako vam se svideo recept!

(YouTube/Kuhinja Valentina Mašković)

