Toliko sočna da se topi u ustima: Bosanska gibanica koja naraste duplo više – tajna je u jednom sastojku

Tražite najbolji recept za bosansku gibanicu? Saznajte tajni sastojak zbog kog je ova pita sočna, topi se u ustima i naraste duplo više!

Tražite savršen recept za bosansku gibanicu koji će vas uvek iznova oduševiti? Nema ničeg lepšeg od mirisa tople pite iz rerne, ali mnoge domaćice se često susreću sa istim problemom: pita se slegne čim se izvadi, a kore budu suve.

Zaboravite na neuspele pokušaje! Ako želite da napravite pravu, bogatu bosansku gibanicu – tako sočnu da se topi u ustima, a visoku i vazdušastu kao iz najbolje pekare – na pravom ste mestu.

Tajna nije u komplikovanoj tehnici, već u jednom jednostavnom sastojku koji već sigurno imate u svom frižideru. Otkrivamo vam kako da vaša gibanica naraste duplo više i ostane mekana satima nakon pečenja.

Zašto bosanska gibanica naraste duplo više

Razlog je jednostavan. Kore upiju topao preliv od mleka i jaja, pa nabubre tokom pečenja. Ako preliv sipate hladan, kore ostanu žilave. Ako ga sipate previše vruć, sir se zgruša. Idealna temperatura je mlako, prijatno na dodir.

Sastojci za pravu bosansku gibanicu

Sve mere su za pleh veličine oko 30×25 cm. Količine su proverene više puta i ne treba ih menjati.

500 g tankih kora za pitu

500 g mladog kravljeg sira

250 g feta sira ili polutvrdog sira

200 g kisele pavlake

4 jajeta

500 ml mleka

200 ml kiselog mleka ili jogurta

150 ml ulja

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

50 g rastopljenog putera za premazivanje

Recept za bosansku gibanicu korak po korak

Pre nego što krenete, izvadite kore iz frižidera bar pola sata ranije. Suve, hladne kore lome se kao staklo.

1. Izmrvite oba sira u dubokoj činiji. Dodajte 2 jajeta, pavlaku i kašičicu soli. Promešajte viljuškom dok smesa ne postane kremasta.

2. Zagrejte rernu na 200 stepeni. Pleh dobro nauljite, ne štedite.

3. Stavite prvu koru na dno. Lagano je poprskajte uljem prstima. Stavite drugu koru, pa na nju razmažite tanak sloj sira. Ponavljajte: kora, ulje, kora, sir, dok ne potrošite sve.

4. Poslednji sloj mora biti kora. Premažite je rastopljenim puterom. Iseckajte gibanicu na kocke pre pečenja, ne posle.

5. Pecite 25 minuta na 200 stepeni, dok površina ne postane zlatna.

Trik sa prelivom zbog kog se topi u ustima

Dok se pita peče, umutite preostala 2 jajeta sa mlekom, kiselim mlekom, uljem i praškom za pecivo.

Kad gibanica izađe iz rerne, odmah polako sipajte mlako preliv preko nje.

Vratite je u rernu na još 15 do 20 minuta na 180 stepeni. Kore upiju tečnost i narastu skoro duplo.

Ostavite je da odstoji 15 minuta pre serviranja.

Najčešće greške koje upropaste pitu

Većina domaćica pogreši baš na kraju. Evo gde najčešće pukne recept za bosansku gibanicu.

Sipanje hladnog preliva pravo iz frižidera

Sečenje pite tek nakon pečenja, što lomi kore

Premalo ulja između slojeva, pa pita ispadne suva

Otvaranje rerne u prvih 20 minuta

Ova sočna gibanica sa sirom najbolja je drugog dana, kad se sve arome slegnu. Poslužite je uz hladan jogurt ili kiselo mleko.

Da li se bosanska gibanica pravi sa korama ili sa testom koje se razvija

Pravi se isključivo sa gotovim tankim korama za pitu. Domaće razvijanje testa je za sirnicu ili burek, ne za gibanicu.

Zašto se gibanica raspadne kad je sečem

Morate je iseći pre pečenja, dok su kore još mekane. Posle pečenja kore su krte i lome se na sve strane.

Koliko dugo može da stoji bosanska gibanica

U frižideru izdrži do tri dana u zatvorenoj posudi. Pre serviranja je kratko zagrejte u rerni da kore ponovo budu hrskave.

