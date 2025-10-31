Tradicionalne slavske pihtije: Bakin recept koji uspeva baš uvek!

Pihtije su nezaobilazno jelo na slavskim trpezama.
Na mnogim slavskim i prazničnim trpezama u Srbiji, pihtije zauzimaju posebno mesto. Ovaj specijalitet od svinjskog mesa i suhomesnatih dodataka vekovima se priprema u zimskim mesecima, a posebno za Krstovdan i Bogojavljenje.
Osim što su omiljene zbog bogatog ukusa, pihtije su i prirodan izvor kolagena, pa se smatraju hranom koja jača zglobove i kožu. Saznajte provereni recept i trikove kako da budu čvrste, ukusne i savršeno pripremljene.
Sastojci za savršene pihtije
Za pripremu pihtija potrebni su:
– 4 svinjske nogice, dobro oprane i očišćene,
– malo suhomesnatog mesa (dimljena nogica, uvo ili repić),
– 3 kuvane šargarepe,
– 2 kuvana jaja,
– 4 čena belog luka,
– lovorov list, biber u zrnu, so, tucana paprika.
Priprema korak po korak
– Nogice i suhomesnato staviti u veliki lonac, dodati lovor, biber i so.
– Naliti vodom do vrha i kuvati na tihoj vatri dok meso ne omekša, a tečnost se ne svede na manju količinu.
– Procediti, odvojiti meso od kostiju i rasporediti ga u tanjire ili posude.
– Dodati kolutove šargarepe, polovine kuvanih jaja i sitno seckan beli luk.
– Preliti proceđenom čorbom, posuti tucanom paprikom i ostaviti da se stegne nekoliko sati na hladnom.
Trikovi za čvrste pihtije
- Pihtije će biti čvrste i bistre ako se kuvaju dovoljno dugo, bez naglog ključanja.
- Dodavanje suhomesnatog mesa daje im bogatiji ukus i aromu.
- Posude je najbolje ostaviti u frižideru ili hladnoj prostoriji preko noći.
Pihtije su više od običnog jela – one su deo tradicije i okupljanja porodice. Kada se pripreme na pravi način, postaju specijalitet koji se pamti i prenosi s generacije na generaciju. Upravo zato su nezaobilazne na slavskim trpezama širom Srbije.
