Tradicionalne slavske pihtije: Bakin recept koji uspeva uvek!

Pihtije su nezaobilazno jelo na slavskim trpezama.

Na mnogim slavskim i prazničnim trpezama u Srbiji, pihtije zauzimaju posebno mesto. Ovaj specijalitet od svinjskog mesa i suhomesnatih dodataka vekovima se priprema u zimskim mesecima, a posebno za Krstovdan i Bogojavljenje. Osim što su omiljene zbog bogatog ukusa, pihtije su i prirodan izvor kolagena, pa se smatraju hranom koja jača zglobove i kožu. Saznajte provereni recept i trikove kako da budu čvrste, ukusne i savršeno pripremljene.

Sastojci za savršene pihtije

Za pripremu pihtija potrebni su:

– 4 svinjske nogice, dobro oprane i očišćene,

– malo suhomesnatog mesa (dimljena nogica, uvo ili repić),

– 3 kuvane šargarepe,

– 2 kuvana jaja,

– 4 čena belog luka,

– lovorov list, biber u zrnu, so, tucana paprika.

Priprema korak po korak

Nogice i suhomesnato staviti u veliki lonac, dodati lovor, biber i so.

Naliti vodom do vrha i kuvati na tihoj vatri dok meso ne omekša, a tečnost se ne svede na manju količinu.

Procediti, odvojiti meso od kostiju i rasporediti ga u tanjire ili posude.

Dodati kolutove šargarepe, polovine kuvanih jaja i sitno seckan beli luk.

Preliti proceđenom čorbom, posuti tucanom paprikom i ostaviti da se stegne nekoliko sati na hladnom.

Trikovi za čvrste pihtije

Pihtije će biti čvrste i bistre ako se kuvaju dovoljno dugo, bez naglog ključanja.

Dodavanje suhomesnatog mesa daje im bogatiji ukus i aromu.

Posude je najbolje ostaviti u frižideru ili hladnoj prostoriji preko noći.

Pihtije su više od običnog jela – one su deo tradicije i okupljanja porodice. Kada se pripreme na pravi način, postaju specijalitet koji se pamti i prenosi s generacije na generaciju. Upravo zato su nezaobilazne na slavskim trpezama širom Srbije.

