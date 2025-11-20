Tri trika da vam slavski kolač bude najlepši: Uspeće iz prvog pokušaja

Počinje vreme slava, a jedno od glavnih obeležja trpeze je ukusan i na oko lep slavski kolač. Uz ove trikove uspeće vam iz prvog pokušaja.

Slavski kolač je kruna svake slave, ali često predstavlja veliki izazov. Ovo je recept u kojem je svaki korak objašnjen tako da vam testo sigurno uspe.

Da bi slavski kolač lepo narastao, bio iznutra mekan, a spolja sa finom koricom koja ne puca, pripremite ga po ovom već isprobanom receptu.

Sastojci:

20 g svežeg kvasca

1 kg mekog brašna tip 400

400 ml vode

100 ml mleka

kašičica šećera

kašičica soli

100 g putera

kesica praška za pecivo

2 jajeta

Za ukrase:

100 g oštrog brašna

2 kašike gustina

80 ml vode

kašika soli

Priprema:

Zagrejte 100 mililitara mleka tek toliko da se smlači, pa skinite posudu sa vatre, dodajte izmrvljen svež kvasac, šećer i malo brašna i sve dobro promešajte. Ostavite da odstoji desetak minuta – toliko vremena je potrebno kvascu da „proradi“.

U veliku činiju sipajte prosejano brašno i pomešajte ga sa praškom za pecivo, pa dodajte aktivirani kvasac, vodu, rastopljen puter, so i jaja. Mesite testo dok ne počne da se odvaja od posude, pa ga prebacite na brašnom posutu radnu površinu i nastavite da mesite dok ne postane elastično.

Prekrijte testo za slavski kolač pamučnom krpom ili prozirnom folijom, pa ostavite da naraste barem pola sata.

Za to vreme napravite ukrase. Sjedinite brašno, gustin, so i vodu, ostavite da odstoji desetak minuta, pa razvucite oklagijom i pravite ukrase – pečat, grozd, klas pšenice…

Posle pola sata odvojite dve trećine testa za slavski kolač i spustite ga u prethodno podmazan i brašnom posuti okrugli pleh ili dublju šerpu.

Preostalu trećinu testa podelite na devet jednakih delova. Od svaka tri jednaka dela ispletite pletenice – jedna bi trebalo da bude duža i služi za obmotavanje oko kolača, a druge dve kraće koji bi trebalo da postavite u formi krsta preko testa.

Stavite posudu sa slavskim kolačem u rernu zagrejanu na 250 stepeni, pa odmah smanjite temperaturu na 150 stepeni i pecite slavski kolač oko sat vremena, tj. dok ne počne da se odvaja od ivica posude.

Desetak minuta pre nego što slavski kolač bude sasvim pečen izvadite posudu iz rerne, poređajte ukrase, premažite ih mešavinom od dve kašike vode i malo brašna koje ste prethodno razmutili, pa vratite kolač u rernu da se dopeče.

Prijatno!

