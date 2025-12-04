Trik iz bakine kuhinje: Pileće šnicle biće hrskavije i zdravije, a trik je u ovoj mirisnoj smesi! (VIDEO)

Ceo trik je u posebnoj, mirisnoj smesi u koju se umaču pileće šnicle, pre nego što odu u rernu. Probajte i uživajte

Pileće šnicle zauzimaju posebno mesto na svim srpskim trpezama, ali ovaj način je jedinstven

Kada jednom probate, uvek ćete ih praviti na ovaj način

Donosimo vam pravi mali kulinarski trik. Zaboravite na prženje i gomilu ulja, a hrskavost i sočnost ostaju.

Piletinu na ovaj način ćete obožavati. Ceo trik je u posebnoj, mirisnoj smesi u koju se umaču šnicle, pre nego što odu u rernu. Proverite zašto je ovo omiljeni način pripreme mnogih domaćica.

Za pileće šnicle potrebno je:

pola kilograma pilećeg filea,

dva jaja,

dve kašike gustina,

malo slatke mlevene paprike,

pola kašike beloga luka u prahu,

jedna ravna kašika začina po izboru,

mleveni biber,

30 ml ulja.

Priprema:

Isecite pileći file na šnicle pa ga izlupajte.

U posudu razbijte jaja, dodajte dve kašike gustina, 30 mililitara ulja, slatku mlevenu papriku, beli luk u prahu, začin i mleveni biber, pa sve dobro izmešajte da dobijete homogenu smesu.

Pleh obložite pek papirom. Šnicle provlačite kroz smesu od jaja i ređajte ih u pleh.

Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok lepo ne porumene, oko 35 do 40 minuta. Služite uz prilog po želji

Dodatni trik za pileće šnicle

Kuvar preporučuje umakanje piletine u brašno pre umakanja u jaje. Ne možete pohovati piletinu bez brašna jer joj to daje hrskavost dok u isto vreme osigurava zadržavanje sokova u mesu. Prvo dobro uvaljajte piletinu u brašno, a zatim u razmućena jaja i/ili mlaćenicu, i ponovo u brašno. Umesto brašna u trećem koraku često upotrebljavamo hlebne mrvice, ali ako želite pohovanu piletinu s hrskavom koricom na američki način, onda svakako mrvice zamenite brašnom.

