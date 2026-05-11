Trik koji zlata vredi: Umesto kisele vode, dodajte ovo u palačinke – biće mekše i vazdušastije nego ikad

Palačinke će biti mekše i vazdušastije nego ikad ako u smesu ubacite jedan sastojak koji većina domaćica preskoči. Klasičan trik sa kiselom vodom svi znaju, ali postoji bolja varijanta koja daje lepšu teksturu.

Naime, umesto kisele vode, u smesu dodajte prstohvat sode bikarbone.

Ona reaguje sa mlekom i stvara sitne mehuriće koji testo dižu iznutra. Rezultat je tanka palačinka koja se ne lomi i ostaje gipka i sutradan.

Soda radi brže od kvasca i ne menja ukus, što je ključno za neutralnu osnovu.

Sastojci za savršene palačinke

1 jaje

200 ml mleka

250 ml vode

200 grama brašna

prstohvat soli

1/4 kašičice sode bikarbone

2 kašike ulja

ulje za premazivanje tiganja

Priprema korak po korak

Sjedinite sve tečne sastojke u dubljoj posudi. Pa polako dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Mutite mikserom ili žicom dok ne nestane svaka grudvica.

Na kraju umešajte dve kašike ulja i ponovo promešajte. Smesa treba da bude rečita, da lako klizi sa varjače.

Tiganj zagrejte na najjačoj temperaturi, pa je smanjite na sedmicu od devet podeoka.

Pecite palačinke jednu po jednu i ređajte ih u sud koji odmah poklopite. Tako će ostati tople i mekane i narednog dana.

Mali trikovi koje iskusne domaćice ne otkrivaju

Da bi palačinke bile mekše i vazdušastije nego ikad, ostavite smesu da odstoji bar petnaest minuta. Brašno tada upije tečnost i gluten se opusti. Testo postaje glatko i podatno za prevrtanje.

Koristite mleko sobne temperature, hladno mleko pravi tvrdu koru

Tiganj premazujte uljem pomoću krompira, ne sunđera

Prevrnite palačinku tek kada se rubovi sami odvoje

Najčešće greške zbog kojih su palačinke žilave

Previše brašna je glavni neprijatelj nežne teksture. Ako je smesa gusta kao za pita-tortu, palačinke će biti debele i suve.

Drugi problem je nedovoljno zagrejan tiganj, jer se testo tada lepi i cepa. Soda bikarbona gubi snagu ako stoji u smesi predugo, pa pecite odmah nakon mešanja.

Fil birajte po raspoloženju. Eurokrem, džem od kajsije, slatka pavlaka sa bananom ili slana varijanta sa šunkom i sirom. Sve odgovara osnovi koja je laganija od pera.

