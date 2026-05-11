Trik koji zlata vredi: Umesto kisele vode, dodajte ovo u palačinke – biće mekše i vazdušastije nego ikad

Palačinke će biti mekše i vazdušastije nego ikad uz 1 sastojak umesto kisele vode. Probajte trik i napravite savršenu poslasticu već danas.
savršene palačinke
Foto: Hanna Balan - Unsplash

Palačinke će biti mekše i vazdušastije nego ikad ako u smesu ubacite jedan sastojak koji većina domaćica preskoči. Klasičan trik sa kiselom vodom svi znaju, ali postoji bolja varijanta koja daje lepšu teksturu.

Naime, umesto kisele vode, u smesu dodajte prstohvat sode bikarbone.

Ona reaguje sa mlekom i stvara sitne mehuriće koji testo dižu iznutra. Rezultat je tanka palačinka koja se ne lomi i ostaje gipka i sutradan.

Soda radi brže od kvasca i ne menja ukus, što je ključno za neutralnu osnovu.

Sastojci za savršene palačinke

  • 1 jaje
  • 200 ml mleka
  • 250 ml vode
  • 200 grama brašna
  • prstohvat soli
  • 1/4 kašičice sode bikarbone
  • 2 kašike ulja
  • ulje za premazivanje tiganja

Priprema korak po korak

Sjedinite sve tečne sastojke u dubljoj posudi. Pa polako dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Mutite mikserom ili žicom dok ne nestane svaka grudvica.

Na kraju umešajte dve kašike ulja i ponovo promešajte. Smesa treba da bude rečita, da lako klizi sa varjače.

Tiganj zagrejte na najjačoj temperaturi, pa je smanjite na sedmicu od devet podeoka.

Pecite palačinke jednu po jednu i ređajte ih u sud koji odmah poklopite. Tako će ostati tople i mekane i narednog dana.

Mali trikovi koje iskusne domaćice ne otkrivaju

Da bi palačinke bile mekše i vazdušastije nego ikad, ostavite smesu da odstoji bar petnaest minuta. Brašno tada upije tečnost i gluten se opusti. Testo postaje glatko i podatno za prevrtanje.

  • Koristite mleko sobne temperature, hladno mleko pravi tvrdu koru
  • Tiganj premazujte uljem pomoću krompira, ne sunđera
  • Prevrnite palačinku tek kada se rubovi sami odvoje

Najčešće greške zbog kojih su palačinke žilave

Previše brašna je glavni neprijatelj nežne teksture. Ako je smesa gusta kao za pita-tortu, palačinke će biti debele i suve.

Drugi problem je nedovoljno zagrejan tiganj, jer se testo tada lepi i cepa. Soda bikarbona gubi snagu ako stoji u smesi predugo, pa pecite odmah nakon mešanja.

Fil birajte po raspoloženju. Eurokrem, džem od kajsije, slatka pavlaka sa bananom ili slana varijanta sa šunkom i sirom. Sve odgovara osnovi koja je laganija od pera.

