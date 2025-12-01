Trik pomoću kog se hrana neće lepiti za tiganj: Dovoljno je da ovo ubacite pre ulja

Postoji trik starih kuvara – jedna kap ovoga pre ulja garantuje da se hrana neće lepiti za tiganj. Trik radi na svim vrstama tiganja!

Najbolji trik svih kuvara – dovoljno je da pre ulja stavite samo jednu kap vode, i hrana se više nikada neće lepiti za tiganj!

Mnogima se dešava da se jaja, povrće ili komadi mesa tvrdoglavo lepe za tiganj tokom prženja, pa čak i kada koriste dobro ulje ili visokokvalitetno posuđe. Ipak, postoji jednostavna tehnika koja može da reši ovaj problem, a ne zahteva nikakvu posebnu opremu – samo nekoliko kapi vode i malo strpljenja.

Kako funkcioniše

Najpre stavite prazan tiganj na šporet i pustite da se dobro zagreje. Ništa ne dodajete – ni ulje ni maslac. Kada mislite da je tiganj dovoljno vruć, pustite na površinu jednu malu kap vode.

Ako kap ispari momentalno ili mirno stoji na mestu, tiganj još nije spreman.

Ako kap počne da „pleše“ po tiganju, skupljajući se u sitnu kuglicu koja klizi preko površine – dostigli ste savršenu temperaturu.

Upravo tada treba dodati ulje ili maslac. Masnoća se neće dimiti, ravnomerno će prekriti površinu, a hrana će se pržiti bez lepljenja i bez zagorevanja.

Bonus savet:Pre nego što dodate ulje, uvek dobro osušite namirnice papirnim ubrusom.

Vlaga na površini hrane spušta temperaturu u tiganju i povećava šansu da se zalepi.

Zašto ovo radi?

Kada tiganj dostigne optimalnu temperaturu, oko 160 stepeni, između hrane i površine formira se tanki sloj pare koji sprečava direktno prijanjanje. Zbog toga hrana ostaje sočna, bolje zapečena i jednostavnija za okretanje.

Ovaj trik funkcioniše na svim vrstama tiganja – od običnih čeličnih do modernih nelepljivih varijanti.

Kako pržiti ribu i jaja da se sigurno ne zalepe?

Trik sa kapljicom vode funkcioniše savršeno, ali neke namirnice zahtevaju dodatnu pažnju. Riblja koža i jaja su najveći test za svaki tiganj:

Riba: Prvo pravilo je da koža ribe mora biti potpuno suva (koristite papirni ubrus!). Pržite je u tiganju koji je prošao test kapljice vode. Stavite ribu kožom nadole i ne pomerajte je sve dok se koža ne isprži i ne formira hrskavu koru. Tada će se sama odvojiti od dna.

Jaja: Za savršeno prženo jaje koje se ne lepi, temperatura mora biti stabilna, ali ne previsoka. Dodajte ulje (nakon testa kapljice), pa odmah zatim i mali komadić maslaca. Maslac snižava tačku dimljenja i stvara laganu barijeru, dajući jajetu savršeno pečeni rub.

Sada znate trik starih majstora: kapljica vode je sve što vam treba. Rešili ste problem lepljenja jednom zauvek!

Od sada pa nadalje, prženje će biti lako, hrana sočna, a vi ćete s ponosom okretati hranu bez da se brinete da će se lepiti za tiganj. Uživajte u kuvanju!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com