Bakin trik protiv kipljenja: stavite ovo preko šerpe i pirinač, pasulj i mleko više nikada neće završiti na šporetu

Trik protiv kipljenja koji košta nula dinara, a šporet ostaje čist. Probajte večeras dok kuvate pirinač ili pasulj.

Bakin trik protiv kipljenja je verovatno najjeftiniji savet koji ćete dobiti ove godine.

Stavite običnu drvenu varjaču popreko preko šerpe i pena se zaustavlja taman pre nego što pređe ivicu. Bez specijalnih poklopaca, bez skupih lonaca sa senzorima, bez trčanja iz druge sobe kad čujete šištanje.

Zašto drvena varjača zaista zaustavlja penu

Pena koja kipi nije voda. To su mehurići pare uhvaćeni u skrob ili proteine, koji se penju zato što nemaju kuda. Kada dodirnu hladnije, suvo drvo, mehurići pucaju i pena se vraća dole. Drvo ne provodi toplotu kao metal, pa ostaje znatno hladnije od ivice šerpe i razbija strukturu pene u trenutku kontakta.

Silikonska varjača radi slabije. Plastična se topi. Metalna kašika se zagreje za trideset sekundi i postaje beskorisna. Zato baka uvek drži onu staru, izgrebanu drvenu, koja je preživela tri generacije ručkova.

Kako tačno postaviti varjaču preko šerpe

Postavite varjaču popreko, tako da leži na obe ivice šerpe i da ručka viri sa strane. Mora biti suva. Ako je vlažna, efekat slabi. Pena će se podizati, dodirnuti drvo, splasnuti i ponovo krenuti uz oslobađanje pare. To je sve. Nema magije, samo fizika koju su domaćice znale pre nego što je iko izmislio indukcionu ploču.

Šta najčešće kipi i gde trik najbolje radi

Pirinač je klasičan problem. Skrob u zrnu pravi gustu penu koja preleti ivicu za pet sekundi nepažnje. Pasulj je još gori, naročito beli, jer otpušta skrob postepeno tokom celog kuvanja. Mleko za kafu ili pudding zna da pobegne dok se okrenete da uzmete šolju. Testenina u velikoj šerpi, supa sa knedlama, čorba od povrća, svuda bakin trik protiv kipljenja radi isto.

Jedini izuzetak je dubinsko prženje. Tu varjača ne pomaže i opasna je, jer ulje može da poprska drvo i zapali se.

Da li ovaj trik sa varjačom oštećuje šerpu

Ne. Drvo je mekše od metala i ne ostavlja tragove. Jedino što morate da pazite jeste sama varjača. Ako je dugo držite iznad pare, na nekim mestima može da pocrni ili upije miris. Zato mnoge domaćice imaju jednu varjaču samo za ovu namenu, a drugu za mešanje.

Sitnice koje većina ljudi promaši

Varjača mora biti duža od prečnika šerpe za bar tri centimetra sa svake strane. Kratka varjača sklizne unutra čim para krene. Ne stavljajte je preko šerpe ako je poklopac već na njoj, jer poklopac drži paru ispod i pojačava pritisak. Trik radi sa otvorenom šerpom ili sa poklopcem koji je malo pomeren u stranu.

Smanjite vatru čim primetite prvi mehurić. Varjača kupuje vreme, ne čini čuda. Ako kuvate na devetki, ni baka, ni varjača, ni sveti Trifun vam neće spasiti šporet.

Da li drvena varjača može da se zapali od pare

Ne od pare. Para nije dovoljno topla. Drvo se može zapaliti samo od direktnog plamena, pa ako kuvate na gasu, vodite računa da varjača ne viri iznad otvorenog plamena sa strane.

Koliko dugo varjača sme da stoji preko šerpe

Koliko vam treba. Tokom celog kuvanja pasulja od dva sata varjača može mirno da stoji gore. Samo je nemojte ostavljati u praznoj, vreloj šerpi kada sklonite hranu.

Da li trik radi i na indukciji

Radi savršeno. Indukcija greje samo šerpu, ne i okolinu, pa drvo ostaje još hladnije nego na klasičnoj ploči. Mnoge domaćice kažu da im tek na indukciji ovaj trik konačno ima smisla.

A vi, koju ste glupost probali da zaustavite kipljenje pre nego što ste čuli za varjaču? Napišite u komentarima, neka se ostali smeju zajedno sa vama

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com